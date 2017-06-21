Ардавичус отправится на «Шелковый путь» за рулем грузовика от компании-победительницы «Дакара»

Отметим, что ралли «Шелковый путь» — это главное раллийное состязания на европейском и азиатском континентах. Для Казахстана эта гонка важна не только с точки зрения спортивной составляющей, это также отличная возможность наладить спортивные, соседские и просто партнерские отношения с Россией и Китаем. «Шелковый путь-2017» имеет отдельное значение на фоне всемирной выставки EXPO, к которой приковано внимание прессы, а также спортивного и бизнес сообщества. Именно с этим и была связана необходимость усиления Astana Motorsports грузовиком от итальянской автомобилестроительной компании IVECO.

Выбор на этого производителя грузовиков пал не случайно — команда IVECO одна из немногих, кто традиционно составляет острую конкуренцию KAMAZ-MASTER на крупнейшем ралли-марафоне мира «Дакар». Так, гонщик IVECO Жерар де Рой в составе команды Petronas Team De Rooy Iveco выиграл «Дакар-2016». При этом вся четверка пилотов этой команды расположилась в ТОП-10 лучших по итогам гонки. Таким образом итальянский производитель продемонстрировал свою мощь. Учитывая чемпионские амбиции Astana Motorsports и серьезные планы на «Дакар-2018», подписание соглашение с этой «конюшней» полностью оправдано. «Шелковый путь-2017» станет своеобразным тестовым полигоном для нашего капитана.

«Во время участия в “Дакаре” мы присматривались к команде де Ройя — к их машинам, технике, сопровождению, а они — к нам. Жерар давно предлагал нам присоединиться к команде IVECO, которую он и его напарники уже давно “олицетворяют” на международных гонках — мы вели переговоры, взвешивали все обстоятельства и вот теперь достигли договоренности. Грузовики у этой компании отличные, мощные и Жерар доказал это на предыдущем “Дакаре”, кода финишировал первым, с отрывом от второго места почти на пол часа. Мы решили в этом году испытать IVECO на себе во “Шелкового пути”, чтобы понять подходят нам эти машины или нет. Конечно, ключевая цель — подготовиться к “Дакару”. Для победы нам нужно быть во всеоружии: подготовиться самим и подготовить свои “боевые” машины. Как раз сейчас мы и начали подготовку. Будем тестировать грузовики IVECO в деле», — прокомментировал переход Артур Ардавичус.

Как отмечают специалисты, технические характеристики грузовиков IVECO схожи с MAN. Существенное отличие заключается в наличии у итальянского грузовика капота, за счет чего машина получает лучшую развесовку и, как следствие, лучше двигается по песку, мягче приземляется при прыжках и становится более маневренной. Также преимуществом такого типа грузовиков является удаленность сидений от передних колес — экипаж таким образом находится в более комфортных условиях, позвоночник подвергается меньшим нагрузкам, а это благоприятно сказывается на выносливости гонщиков.

Артур Ардавичус также отметил, что переход в IVECO — это новый опыт для команды, постижение неизведанных границ, знаний и профессионального опыта, что всегда означает прогресс.

Напомним, ралли-марафон стартует уже 7 июля в Москве на Красной площади. Гонка в этом году пройдет по маршруту Москва — Астана — Сиань. Участникам предстоит проехать 14 этапов общей протяженностью в 9 608 километров.

Фото ПК «Астана»