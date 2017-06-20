«Легче спихнуть на женщину — вот злыдня». Интервью с главой Russian Time
Глава Russian Time Светлана Стрельникова рассказала, каково женщине управлять гоночной командой и как выстроена работа в конюшне Формулы-2.
Нельзя сказать, что женщина во главе гоночной команды сейчас является экзотикой: уже не первый год «Заубером» и «Уильямсом» руководят Мониша Кальтенборн и Клэр Уильямс. А в Формуле-2 (ранее — GP2) во главе команды Russian Time — Светлана Стрельникова. Мы не раз брали интервью у Светланы, а на сей раз решили именно разобраться, каково это — управлять гоночным коллективом.
— Светлана, как вы попали в гонки?
— В 2000 году мы с подругой поехали в Бразилию на карнавал, а в тот момент
Хотя мне все говорили, что переходить со стороны фанатов на сторону паддока тяжело, потому что всё совсем
— С какими основными сложностями вы столкнулись, когда зимой 2014 года стали главой Russian Time после смерти Игоря Мазепы?
— Мне пришлось поменять команду, то есть технологического партнёра, два раза. Пришлось учиться быстро и очень быстро. Третий год мы с одним и тем же партнёром, с одними и теми же ребятами и хорошо сработались. Это видно по результатам команды — мы прогрессируем всё время. Мы работали всё время тяжело, это не всегда видно.
Это же касается Артёма (Стрельникова является менеджером Артёма Маркелова. — Прим. «Чемпионата») — когда мы начинали, ему было непросто из Формулы-3 переходить сразу в GP2. Мы много работали, прогресса было не видно, это немного огорчало всех вокруг. Но я знала точно, что в
— Каковы цели команды на текущий сезон?
— Мы хотим выиграть чемпионат — в командном зачёте точно, а если повезёт, то и в личном.
— Вы руководите Russian Time уже более трёх лет…
— Мы тоже в этом году посчитали случайно. Оказалось, время очень быстро проходит, как один год.
— Что бы вы могли назвать своим основным достижением за это время?
— Мне кажется, нам удалось построить сплочённый коллектив, в этом году очень хороший подбор пилотов, ребята дружат. Артём давно в коллективе, а Лука только пришёл. Вначале после тестов, после первой гонки мы его спрашивали: «Как тебе команда?». Он говорил, что у нас прекрасная атмосфера внутри среди всех сотрудников, он был очень доволен. Я ему сказала: «Главное, чтобы у тебя было точно такое же мнение в конце года».
В прошлом году у нас было несколько эксцессов, например когда Марчьелло не пропустил Артёма, когда тот был быстрее, он боролся, они оба убили резину, и мы проиграли гонку и, возможно, упустили второе место в чемпионате. Всё равно бывают
— Сложно ли руководить мужским коллективом? Какие качества вам в этом помогают?
— Мне кажется, что это несложно. Я никогда не была
Когда всё хорошо, всё и так хорошо, а когда бывают
— Какие полномочия вы делегируете подчинённым, а какими не готовы ни с кем делиться?
— Гайки я не кручу, но у меня самая главная ответственность. Если всё хорошо, то ребята — молодцы. Пилоты выиграли: пилоты — молодцы. Механики быстро сработали, механики — молодцы. Если же
С другой стороны, это несложно, потому что всё это я делаю с удовольствием.
— Как вы мотивируете команду перед стартом? Может быть,
— Перед каждым выездом у нас общее собрание — определяется тактика, в основном это работа инженеров. Последние напутствующие слова пилотам — если они очень близко на стартовой решётке, чтобы друг к другу уважительно относились, потому что нам нужно две машины на финише. Всегда разное
— По ходу гонки вы вмешиваетесь в выбор стратегии? Можете
— Это вопрос инженеров. В любом случае на каждую гонку делается несколько стратегий, иногда решение принимается прямо на стартовой решётке, принимается очень быстро между инженером и гонщиком. В прошлом году в Монако, кажется, монетку кидали. У нас попроще, чем в Формуле-1: у них больше выбор резины, у нас всегда два типа. Решение о позднем
В прошлом году в Монако Артём ехал быстрее всех на старой резине до конца гонки. Он стартовал 15-м, мы думали, что он выедет в районе пятого места, но благодаря виртуальному
— Вам поступали предложения о работе от других команд или, может быть, от команд Формулы-1?
— Нет, команды Формулы-1 — это совсем другая история. Я же работала в «Марусе», поэтому знаю. Там всё гораздо больше: у нас 12 человек, а их как минимум 200. Все говорили: «Давайте вы сделаете команду Формулы-1», но мы пока к этому не готовы. Команда Формулы-2 реально меньше: 12 человек плюс пилоты и их физиотерапевты, это правило. Команда Формулы-1 может 45 человек с собой возить: механики и инженерный состав, те, кто работает над машиной. Плюс ещё очень много людей сидит у них на базах — чуть ли не по 50 инженеров подсказывают им тактику. А у нас все ребята на месте, нет ни связи с космосом, ничего такого, всё сами.
— Вы ведь знакомы с Монишей Кальтенборн и Клэр Уильямс. Не хотите профсоюз женщин в автоспорте организовать?
— Знакома. Мне кажется, каждый пришёл в автоспорт своим путём. Да и в Формуле-1 особо не принято дружить.
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