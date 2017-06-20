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https://sport.mail.ru/news/autosport/30131246/
20 июня 2017, 13:48 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Пилот, испортивший гонку Кобаяси, пояснил причину своего поведения

Французский гонщик Винсан Капийер прокомментировал эпизод со своим участием, испортивший гонку одному из экипажей «Тойоты» на «24 часах Ле-Мана».

Именно его жест гонщик «Тойоты» Камуи Кобаяси принял за сигнал к началу движения в режиме автомобиля безапасности, из-за чего ему пришлось несколько раз стартовать и останавливаться на пит-лейн. Это привело к поломке сцепления, что обернулось сходом экипажа Кобаяси, лидировавшего на тот момент в гонке, на пит-стопе.

Японский гонщик начал движение на красный сигнал светофора, когда увидел рядом со своей машиной человека в шлеме, которого принял за маршала, поднявшего вверх большой палец руки. Этим человеком оказался Капийер.

«В субботу вечером во время гонки я ждал своей очереди в боксах со шлемом на голове. Я хотел выразить свою поддержку лидирующей машине, которая остановилась перед светофором в нескольких метрах от моих боксов. Это был спонтанный жест. Я был оштрафован стюардами. Это был неуместно. Я сожалею об этом», — цитирует Капийера Motorsport.
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