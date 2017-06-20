Пилот, испортивший гонку Кобаяси, пояснил причину своего поведения

Именно его жест гонщик «Тойоты» Камуи Кобаяси принял за сигнал к началу движения в режиме автомобиля безапасности, из-за чего ему пришлось несколько раз стартовать и останавливаться на пит-лейн. Это привело к поломке сцепления, что обернулось сходом экипажа Кобаяси, лидировавшего на тот момент в гонке, на пит-стопе.



Японский гонщик начал движение на красный сигнал светофора, когда увидел рядом со своей машиной человека в шлеме, которого принял за маршала, поднявшего вверх большой палец руки. Этим человеком оказался Капийер.



«В субботу вечером во время гонки я ждал своей очереди в боксах со шлемом на голове. Я хотел выразить свою поддержку лидирующей машине, которая остановилась перед светофором в нескольких метрах от моих боксов. Это был спонтанный жест. Я был оштрафован стюардами. Это был неуместно. Я сожалею об этом», — цитирует Капийера Motorsport.