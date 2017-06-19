Петров: По скорости мы уверенно были бы в тройке
Для Виталия Петрова «24 часа Ле-Мана», увы, завершились сходом, однако в интервью россиянин отметил и позитивные моменты гонки.
В минувший
Впервые он выступал здесь в 2007 году, ещё до перехода в Формулу-1, но тогда его экипажу не удалось добраться до финиша. В прошлом году Петров, будучи гонщиком SMP Racing, вместе с Кириллом Ладыгиным и Виктором Шайтаром завоевал третье место в классе LMP2, а в этом у Виталия были хорошие шансы побороться за победу в этой категории. Однако столкновение экипажа с «Тойотой» положило конец всем надеждам экипажа.
«Чемпионат» встретился с Петровым на кольце «Сартэ» и расспросил пилота о прошедшей гонке и предстоящих в этом сезоне гонках.
— Виталий, для начала расскажите об аварии, которая произошла между Симоном Труммером и автомобилем «Тойота».
— В аварии с «Тойотой» Симон во многом не виноват, поскольку сложилось сразу множество факторов: у LMP1 кончился бензин, был выезд из боксов… Всё это происходило очень быстро, то есть Труммер не сам вылетел или врезался. Перед гонкой мы очень много говорили, что главное — доехать до финиша, но вот так сложилось.
— Как складывалась гонка до этого инцидента?
— Темп у нас был довольно высокий. Старт вообще прошёл хорошо. Впереди произошёл контакт прототипов LMP1 — машина ударилась об отбойник, а в такой ситуации есть два варианта: автомобиль либо тащит вдоль отбойника, либо отбрасывает обратно. Я решил не рисковать и немного сбросил газ, меня обогнали две машины, и я стал третьим. Затем на своём отрезке я вышел на второе место и старался ехать аккуратнее, беречь резину.
После этого, правда, произошла небольшая заминка: датчики
— «24 часа Ле-Мана» — главная гонка сезона, но впереди ещё несколько этапов. Ставите себе
— В первых двух этапах у нас возникли небольшие проблемы, и мы не могли понять, в чём дело: не могли же мы просто так идти на три секунды медленнее. Но мы провели большой анализ и смогли решить проблемы — темп в
Также не могу не поблагодарить «СМП Рейсинг», которая меня поддерживает и дала возможность выступать в этом сезоне в WEC. Верю, что мы покажем хорошие результаты.
— Учитывая ваш опыт в Формуле-1 и тот факт, что руководителями вашей команды «Манор» являются выходцы из Ф-1 Джон Бут и Грэм Лоудон, каковы, на ваш взгляд, основные отличия этих гонок?
— Самая главная разница в том, что здесь мы выступаем на машине стороннего производителя, а в Формуле-1 каждая команда самостоятельно полностью разрабатывает машину. Ну и, конечно, здесь мы работаем в экипаже, то есть вместе ищем настройки одного и того же автомобиля, обсуждаем различные нюансы.
— Сложнее ли настраивать машину, когда на ней едет несколько гонщиков? Ведь у каждого своя уникальная манера пилотирования.
— На самом деле, это не намного усложняет процесс. Конечно, у каждого гонщика есть свои нюансы в пилотаже, и ты настраиваешь машину под себя, но здесь задачи немного другие. Я выезжаю на трассу, подмечаю
— SMP Racing сейчас совместно с «Далларой» работает над новым прототипом LMP1. Вы уже участвуете в этом процессе?
— Да, конечно, я участвую в этом процессе, но пока не очень сильно. Автомобиль на стадии разработки. У инженеров «Даллары» в этом плане огромный опыт, и мы полностью им доверяем. Но пилоты в основном будут задействованы позже. Участие гонщиков в разработке автомобиля начинается уже на тестах, когда мы можем выехать на трассу,
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