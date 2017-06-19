«Позиции терять нельзя». Что нового готовит «КАМАЗ-мастер»

Даже такое обыденное мероприятие, как оглашение экипажей на предстоящую гонку (в данном случае — «Шёлковый путь 2017»), «КАМАЗ-мастер» проводит эффектно и со знанием дела — по-мастерски. В этом году для приглашённых в пресс-тур журналистов провели большую экскурсию по всему заводу КАМАЗ и устроили соревнования по картингу. После этого глава «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин рассказал, как за месяц до старта готовятся машины, чего ждать от предстоящего ралли-марафона «Шёлковый путь-2017» и о новой программе «КАМАЗ-картинг».



— Владимир Геннадьевич, расскажите, почему «КАМАЗ-мастер» начал развивать программу картинга в Набережных Челнах?

— В прошлом году мы начали первый сезон возрождения картодрома, начали заниматься детьми, проводить всероссийские соревнования, региональные и татарстанские по картингу. Цель — приобщать детей к техническим видам спорта, чтобы у них была нормальная реальная занятость, а не только компьютер и мышка. Чтобы была такая, как у нашего поколения. В этом году открыли направление «КАМАЗ-мастер Юниор». Кто-то из них может быть дойдёт до профессиональной стадии, будет победителем «Дакара» или каких-то других международных соревнований.



— Команда следит за успехами мальчишек?

— Конечно, вся взрослая команда «КАМАЗ-мастер» наблюдает, как наши мальчишки едут. Сшили им такую же экипировку синего цвета, как и у нас. Маленькие комбинезоны. У «КАМАЗ-мастер Юниор» появились свои партнёры. Радует то, что многие предприятия, финансовые структуры, бизнес-структуры города откликнулись и помогают нам в этом большом, полезном и нужном деле, принимая в этом финансовое участие.

«Организаторы смотрят, где у “КАМАЗа” лучше»

— На «Дакаре-2018» нужен новый мотор. Вы успеете его подготовить?

— Мы работаем и активно занимаемся этим уже больше года. Это непростая работа. Организаторы стараются всех участников поставить в одни стандарты и габариты. С 2013 года было введено ограничение на объём — 16,5 литра. Мы поставили двигатель «Liebherr» на 16,2. При выборе компонентов, деталей, своих спортивных машин мы в первую очередь ориентируемся на поставщиков деталей и узлов нашего конвейера. Поставили «Liebherr» 16,2 до этого был наш тутаевский мотор. Недавно вышел регламент, что максимум 13 литров. У нас такого мотора не было, приходится заниматься.



— Это специально делается, чтобы придушить «КАМАЗ-мастер»?

— Нельзя так говорить. В какой-то степени организаторов можно понять: им интересно, чтобы была борьба, интрига, чтобы была смена команд на подиуме. Поэтому всячески смотрят, где у «КАМАЗа» что-то может быть лучше. «Ну-ка давай-ка регламент сделаем, чтобы был неудобный». Наша задача, естественно, адаптироваться быстро к изменениям, соблюдать чётко регламент, что мы и делаем. Но не отдавать позиции. Тем более нам это важно, потому что в мире есть мнение, что российский автопром занимает несильные позиции. Мы говорим своё «нет». Российские автомобили могут быть лучшими в мире. КАМАЗ — самый быстрый грузовик на бездорожье в мире, поэтому позиции терять нельзя.



— Значит новый двигатель — это проблема для всех команд?

— Каждый год лидирующие команды очень серьёзно меняют конструкцию в своих машинах в рамках регламента, но каждый год вносят что-то новое, чтобы иметь техническое преимущество, чтобы быть на подиуме, чтобы выигрывать у остальных соперников, выигрывать у «КАМАЗа». Постоянное обновление автомобиля происходит у всех команд, кто хочет подняться на подиум, в том числе и у нас. Приехали мы только с «Дакара», два дня отдохнули — всё. Сразу собираем техническое совещание, что в машинах нужно изменить. Казалось бы, к старту «Дакара» всё сделали, лучшее, что возможно, за 2016 год. Прошла гонка, увидели, что у соперников, увидели свой темп, появились новые идеи. Всё это нужно делать, внедрять, устанавливать, изготавливать, придумывать, находить, покупать. В течение сезона пробовать ставить на машины, испытывать.



— Насколько готов новый мотор на данный момент?

— Надо, чтобы он проехал «Шёлковый путь», доводим машину, ведь это новая компоновка. На гонке грузовиком с новым мотором будет управлять Дмитрий Сотников. В этом году мы практически на 60% машину изменили относительно прошлого года. Компоновка меняется, развесовка, топливный бак опустили на 250 миллиметров, машина уже другая. Положение колёс сейчас меняется под разные трассы, в базе запасные колёса или сзади. В зависимости от того, какой гоночный день. Тонкая доводка сейчас, считаем даже, сколько топлива на каждый день залить. Реально считаем до каждого литра, чтобы никакого лишнего веса не иметь.

— Сколько лошадей будет у нового мотора?

— Мощность должна быть оптимальной, потому что мотор может на стенде накрутить на 1300−1500 сил, но его ресурса не хватит на две недели гонки. Или наоборот, возрастёт нагрузка на трансмиссию: на карданные валы, на раздаточную коробку, на коробку передач. Всё должно быть сбалансировано. Мощность у всех сегодня от 1050 до 1100 сил. Если нет таких параметров, то на подиуме не будешь. Всё должно быть надёжным, ведь ещё за температурой нужно следить.

— Вы имеете в виду температуру мотора?

— Да, очень важна температура двигателя. Во время «Шёлкового пути» и «Дакара», когда температура на улице за 50 градусов, мотор греется под 120−125 градусов. Представляете, какая бешеная нагрузка? В таком режиме движения пилот больше смотрит на показатели температуры, а не на спидометр или дорогу. Газ нажал — и температура сразу полезла. 130 градусов уже нельзя, а то рванёт: какая-нибудь прокладка вылетит или что-то произойдёт с мотором. На запредельных температурах двигатели работают. Важна смазка и смазочные материалы в таких условиях.

«С коробкой-автомат машина выстреливает, как из рогатки»

— Команда начала тестировать автоматическую коробку передач?

— Пока мы изучаем эксплуатацию автоматической коробки. Есть и плюсы, есть и непонятные вещи. Даёт ли она явные преимущества во времени? Разгон действительно очень впечатляет, потому что происходит переключение без разрыва крутящего момента. На механической коробке нужно сбросить газ, нажать сцепление, включить передачу, отпустить сцепление, нажать газ. Это цикл, который занимает время. А здесь нажимаешь ногу, и машина выстреливает, как из рогатки. Но должен притом ещё быть моторный тормоз. Не на всех коробках-автомат он есть. Моторный тормоз очень нужен сейчас.

— Почему?

— Машина не столько должна уметь разгоняться, сколько должна уметь останавливаться. Нагрузка на тормоза очень высокая. Если горный спецучасток, тормоза нагреваются на 80−100-м километрах. Пилот начинает опять-таки смотреть на температуру, теперь уже тормозов. Датчики стоят на всех колёсах. Бывали случаи, колодки нагреваются до такой температуры, что загорается покрышка. Начинает вытекать смазка со ступичного узла, разрушаются сальники, поэтому надо не перегреть тормоза. Одно дело — научить машину разгоняться, сделать хороший двигатель. Ещё нужно уделять большое внимание тормозной системе. В современном автомобилестроении используют моторный тормоз и трансмиссионный тормоз. В современных грузовиках, тормозные колодки проходят больше миллиона километров. Потому что не колёсный тормоз останавливает машину, а моторный или трансмиссионный. Сейчас в коробке-автомат нет развитого моторного тормоза, поэтому на разгоне выигрываем, а на торможении может быть проигрыш. Надо ездить на машине, мы сейчас на один автомобиль поставили автомат на «Шёлковый путь», посмотрим, как будет сказываться на времени спецучастка в гонке.



— Чей экипаж будет ехать на автомате?

— Айрата Мардеева. В этом году они проехали на этой коробке в Крыму, в Волгограде два этапа чемпионата России. Пока впечатления хорошие, но один из моментов я вам сказал. Динамика, конечно же, хорошая, но всё-таки в спорте мы работаем на время. Это нужно ещё смотреть. Необходимость дальнейшего использования ещё в стадии изучения.



— Две руки теперь на руле — благодаря этому тоже темп выше?

— Мы сделали сначала, как на легковых машинах, два подрулевых лепестка. Айрат поездил — так неудобно переключать. Переделали: теперь стоит та же ручка. Электронная, но ручка. Тут не только сила привычки. Я понимаю Айрата как тоже пилот в прошлом: когда интенсивное вращение руля, ты не поймаешь этот момент. Лучше переключение делать ручкой. Пришли к классической компоновке переключения передач. Но педали сцепления нет.



— Автомат стоит на моторе Liebherr?

— Да, Liebherr. Мы новинки стараемся не ставить на все машины. На большое соревнование, на «Дакар», выезжают все машины, как близнецы, все различаются только модулем запасных частей.

«У Николаева были грустные глаза, когда решили не брать «капотник»

— Эдуард Николаев поедет на «Шёлковом пути-2017» на «капотнике». Машина готова?

— «Капотник» себя хорошо показывает. Эдик в прошлом году поездил. Прямо скажем, его глаза были очень грустные, когда приняли решение, что «капотник» на «Дакар» не поедет. Это очень удачная компоновка для грузовика по бездорожью. Нет ударных нагрузок на позвоночник, экипаж сидит в базе между передним и задним мостом. У него лучшая управляемость, ты как на большом джипе. Всё новое не внедрили в один автомобиль, потому что в гонке с каждой машиной может что-то такое произойти, что по каким-то другим причинам она может покинуть трассу. Поэтому распределили на разные экипажи. У каждого экипажа своя задача.



— Антон Шибалов и его экипаж будут в роли быстрой технички?

— Да, приняли решение, что именно Шибалов будет в роли быстрой технички. У экипажа Антона новый штурман Дмитрий Никитин. В этом году он ехал на Africa Eco Race в экипаже Андрей Каргинова.

— Штурман? Но Никитин заявлен как механик…

— Он заявлен механиком, но он больше штурман. В этом экипаже получается два штурмана. Опытный Андрей Мокеев — трёхкратный чемпион «Дакара», призёр SilkWay. Ввиду того что его пилот Андрей Каргинов не едет, мы Андрея Мокеева посадили в этот экипаж. Делаем это, чтобы Дима Никитин за эту гонку максимально набрал опыта, быстрее вошёл в роль. Больше, конечно же, будем в руки роуд-бук давать Диме Никитину. Андрей Мокеев будет у него как штурман-наставник.



Такую школу и передачу опыта мы практикуем на тренировочных сборах и чемпионате России. Молодого кандидата или молодого штурмана сажаем, а рядом с ним опытный ездит. В этом году в Крыму был экипаж Мардеев-Свистунов-Беляев, не Мардеев-Беляев-Свистунов, а наоборот. Айдар Беляев ехал на месте механика рядом с Димой Свистуновым. Дима был штурманом, и Айдар Раисович помогал ему. Корректировал его работу во время спецучастка, но и потом после гонки они анализировали свой ездовой день. Проматывали запись, всю телеметрию, чтобы какие-то моменты ещё раз. Таким образом штурман быстрее обучается. Когда есть опыт рядом, почему его не использовать?



— Эдуард Николаев едет на машине с новым двигателем. Мардеев тестирует новую коробку, Дмитрий Сотников на машине с новым двигателем, Антон Шибалов — быстрая техничка. Не слишком ли рискованно в таком составе выступать, без Каргинова? И какая будет стратегия?

— Безусловно да, новинок очень много. Новый автомобиль, новые двигатели. Мы вынуждены, без этого как? Полным ходом в быстром темпе собирали машину, потому что замена двигателя за собой потянула изготовление новой машины. Изменилось положение кабины. Машина вся перекомпоновалась: это не то, что один мотор сняли, другой поставили. Чтобы дальше команде участвовать в ралли «Дакар» нужен новый автомобиль. Вот задача Сотникова. Мы увидели, как успешно применяется автомат сейчас у наших соперников. В категории грузовиков тоже нужно ставить, пробовать, не отставать, посмотреть, изучить и узнать что это такое. Мы проехали два этапа чемпионата России, впечатления хорошие, поэтому ставим автоматическую коробку и продолжаем работать в этом направлении.



— Получается, на «Шёлковом пути» вы испытываете новую технику для «Дакара»?

— Ребятам на совещании произнёс такую фразу, услышанную из телевизора, сейчас идёт реклама новой модели Audi. Очень хороший ролик, красивый, динамичный, закадровый текст говорит об изменениях в автомобиле, какие инновации применены. И одно предложение, как раз в эту тему: «Тот, кто не движется вперёд, рискует остаться в прошлом». Нужно двигаться вперёд, в какой-то степени рисковать, потому что на проверенной конструкции лучше ехать. Но тот, кто не движется вперёд, рискует остаться в прошлом. Вынуждены эти шаги делать. У нас вся эта программа поступательная. Сначала попробовали выйти на небольших соревнованиях, двухдневных, трёхдневных гонках, на тренировочных сборах в Астрахани и в Волгограде. Всё, что себя зарекомендовало и можно ставить на SilkWay, ставим на SilkWay. Двигаемся вперёд.

«Не переживайте, Каргинов вернётся в строй»

— Андрей Каргинов пропустит гонку из-за травмы спины. Как проходит его восстановление?

— Сейчас он под контролем специалистов клиники Илизарова и реабилитационного центра «Ариадна» города Курган. Занимается здесь в спортзале. Всё это восстановимо, у нас в команде были травмы у ребят. Тут не столько страшна травма, которую получишь, сколько попасть в правильные руки врача. Мы работаем с Сергеем Михайловичем Бубновским, со специалистами из Кургана. Считайте, что они лучшие в стране именно в области позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Правильные консультации дают понять, как правильно лечить. Кинезитерапия — самое верное направление — это лечение движением. Не операционным способом, когда всё заблокируют и вставят титановые пластины. Убрать у человека боль, вернуть просто к нормальной жизни. Наоборот, нам нужно вернуть человека, если он травму получил, чтобы он мог не только ходить и двигаться, но ещё и заниматься спортом, принимать нагрузки. Андрей восстанавливается и скоро вернётся в строй. Не переживайте. Врачи за этим следят. Такие травмы были в истории. В 2009 году Жерар де Рой тоже спину повредил, потом вернулся в строй и выиграл «Дакар». Андрей Мокеев в 2005 году получил серьёзную травму.



— Планируется ли участие Каргинова на «Дакаре»?

— Да.

— Не слишком ли короткий срок?

— По оценке травмы специалистами и по прогнозам, Андрей должен вернуться в строй к осенним сборам. Сейчас, конечно же, «Шёлковый путь» пропустит.



— Расскажите про маршрут предстоящего «Шёлкового пути». Изменился ли он с прошлого раза и чего ожидают участники?

— Задача, которая была поставлена перед нашей группой в прокладке маршрута, чтобы сделать максимальное количество новых трасс. Маршрут такой же: Россия-Казахстан-Китай, по трём странам. Финиш в Сиани. Мы спрямили маршрут: на 1000 километров меньше в этом году. Общее расстояние — 9600 километров. По сравнению с прошлым годом гонка станет на один день короче, но при этом открылись новые регионы во всех трёх странах.



Почти 75−76% маршрута этого года — это новая трасса. Даже где города повторяются с прошлым годом, то трассы новые, чтобы каждый «Шёлковый путь» был не похож на предыдущий. Чтобы что-то было новое для участников и для зрителей.

— Все машины рассчитывают на жару, но мы видим нынешнее лето. Допустим, будет несколько холоднее. Вы готовы к этому? Есть план «Б»?

— Все будут в равных условиях. Погода всех застанет врасплох. Мы видим, какие изменения климата сейчас происходят на планете. Конечно же, очень беспокоит июль, каким он будет в плане осадков и температур. В прошлом году в песках на северо-западе Китая в пустыне Гоби температура доходила до 53 градусов. Что будет в этом году, сложно сказать — теплее и холоднее?

В прошлом году нас сильно застала врасплох грязь. Тут важно и команде «КАМАЗ-мастер», и нам, организаторам, чтобы мы максимально были готовы к этому. Чтобы не отменять спецучастки, постараться сохранять их. Конечно, если сильно будет заливать, да такого состояния, что будет невозможно проехать участникам, то придётся идти на сокращение. Надеемся, что погода нас не подведёт.