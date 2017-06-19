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https://sport.mail.ru/news/autosport/30115459/
19 июня 2017, 9:39 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Ларсон выиграл гонку NASCAR Cup в Мичигане

В Мичигане состоялась очередная гонка NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Кайл Ларсон.

Вторым финишировал Чейз Эллиотт, а замкнул тройку лидеров Джоуи Логано.

NASCAR Cup. Мичиган. 17 июня. Гонка
1. Кайл Ларсон («Шевроле»)
2. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
3. Джоуи Логано («Форд»)
4. Дэнни Хэмлин («Тойота»)
5. Джеймит Макмюррей («Шевроле»)
6. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
7. Кайл Буш («Тойота»)
8. Рикки Стенхаус-младший («Форд»)
9. Дэйл Эрнхардт-младший («Шевроле»)
10. Джимми Джонсон («Шевроле»).

NASCAR Cup. Положение в личном зачёте
1. Кайл Ларсон — 640
2. Мартин Труэкс-младший — 635
3. Кайл Буш — 510
4. Кевин Харвик — 508
5. Чейз Эллиотт — 478
6. Брэд Кезеловски — 476
7. Джейми Макмюррей — 450
8. Джимми Джонсон — 449
9. Дэнни Хэмилин — 430
10. Джойи Логано — 398.
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