Ларсон выиграл гонку NASCAR Cup в Мичигане
В Мичигане состоялась очередная гонка NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Кайл Ларсон.
Вторым финишировал Чейз Эллиотт, а замкнул тройку лидеров Джоуи Логано.
NASCAR Cup. Мичиган. 17 июня. Гонка
1. Кайл Ларсон («Шевроле»)
2. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
3. Джоуи Логано («Форд»)
4. Дэнни Хэмлин («Тойота»)
5. Джеймит Макмюррей («Шевроле»)
6. Мартин
7. Кайл Буш («Тойота»)
8. Рикки
9. Дэйл
10. Джимми Джонсон («Шевроле»).
NASCAR Cup. Положение в личном зачёте
1. Кайл Ларсон — 640
2. Мартин
3. Кайл Буш — 510
4. Кевин Харвик — 508
5. Чейз Эллиотт — 478
6. Брэд Кезеловски — 476
7. Джейми Макмюррей — 450
8. Джимми Джонсон — 449
9. Дэнни Хэмилин — 430
10. Джойи Логано — 398.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter