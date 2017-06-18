Экипаж команды «Порше» в 19-й раз выиграл легендарную гонку «24 часа Ле-Мана»
ЛЕ-МАН /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Экипаж команды «Порше» в составе немца Тимо Бернхарда и новозеландцев Эрла Бамбера и Брендона Хартли стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана», которая в 85-й раз прошла во Франции.
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Для немецкого концерна эта победа стала 19-й в самой престижной гонке в автоспорте и третьей подряд. Для Хартли и Бернхарда этот успех стал вторым в марафоне, для Бамбера — первым.
С самого старта дистанции лидерство захватил экипаж «Тойоты» в составе британца Майка Конвэя, японца Камуи Кобаяси и француза Стефана Сарразана. Вскоре компанию им во главе пелотона составил другой экипаж японского концерна в составе швейцарца Себастьена Буэми, британца Энтони Дэвидсона и японца Казуки Накаджимы. Дела же у их главных конкурентов из «Порше» шли не лучшим образом: практически на старте будущие победители вынуждены были заехать в боксы на длительный ремонт,
Но с наступлением темноты дела у японского концерна пошли наперекосяк. Сперва
Казалось, что «Порше» в таких условиях без проблем доведет дело до победы. Но тут вновь вмешалась техника: за четыре часа до финиша машина резко замедлилась, и находившийся в этот момент за рулем Лоттерер не смог довезти ее до боксов для ремонта, припарковавшись на обочине. Таким образом гонку возглавил экипаж команды Jackie Chan DC Racing, выступающей во втором по силе классе чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) LMP2 и совладельцем которой является знаменитый киноактер Джеки Чан, в составе китайца
Ответ — да: за час с небольшим до окончания заезда «Порше» опередил команду Джеки Чана и довел дело до итоговой победы. Коллектив актера довольствовался вторым местом, замкнул пьедестал почета экипаж команды LMP2 Vaillante Rebellion в составе бразильца Нельсона Пике- младшего, датчанина Давида Хайнемейера Ханссона и чеха Маттиаса Бече. Четвертым в общем зачете и третьим в классе LMP2 стал еще один экипаж команды Чана под управлением американца Дэвида Ченга, француза Тристана Гомменди и британца Алекса Брандла.
Неудачи российских команд в классе LMP2
В классе LMP2 приняли участие три экипажа двух российских команд —
Экипаж
Второй экипаж
«Начали гонку неплохо, темп был одним из лучших в своем классе, — рассказал ТАСС Сироткин. — Я не видел ни одного аналогичного прототипа LMP2, который мог бы ехать в нашем темпе. Однако механикам удалось обнаружить проблему с педалью газа, которая цеплялась за рулевую рейку. Пришлось два раза менять педаль газа, но после этого развалилась рейка, это заняло определенное количество времени».
Не увидел клетчатый флаг и бывший пилот «Формулы-1» россиянин Виталий Петров, выступавший за британский коллектив «Манор». В ночное время его партнер по экипажу швейцарец Симон Труммер попал в аварию с участием третьего экипажа «Тойоты» из класса LMP1 в составе француза Николя Лапьерра, японца Юджи Кунимото и аргентинца Хосе Марии Лопеса. В результате инцидента оба экипажа сошли с дистанции.
«Все складывалось хорошо, тактика работала на нас. В этой гонке по скорости мы показали второе место, ехали быстро, долго имели лучший круг, но, когда мой напарник управлял машиной, произошла неразбериха. У LMP1 кончился бензин,
В возрасте 45 лет в гонке дебютировал бывший пилот «Формулы-1» бразилец Рубенс Баррикелло, который вместе с голландцами Яном Ламмерсом и Фритцем ван Эрдом финишировал 14-м в общем зачете и 12-м в классе LMP2.
Экипаж Бартеза до финиша не добрался
В легендарной гонке очень часто принимают участие известные в прошлом и настоящем деятели культуры и спорта. Так, чемпион мира и Европы по футболу француз Фабьен Бартез уже в третий раз участвовал в суточном марафоне. В 2004 году он в составе экипажа «Феррари» преодолел всю дистанцию гонки в классе
В прошлом году бывший голкипер и
В прошедшей гонке Бартез выступал в том же классе в экипаже с Буре и другим французом Натанаэлем Бертоном. Увидеть клетчатый флаг в этот раз прославленному футболисту не удалось.
Экипаж команды четырехкратного участника «24 часов Ле- Мана» американского актера Патрика Демпси под управлением немцев Кристиана Рида и Марвина Динста и итальянца Маттео Каироли занял 35-е место в общем зачете и шестое в классе
Приняла участие в прошедшей гонке и представительница слабого пола. Датчанка Кристина Нильсен вместе с итальянцем Алессандро Балзаном и американцем Бретом Кертисом заняла 14-е место в классе
«Астон Мартин» и «Феррари» победили в классах
Победу в классе
В классе
История гонки
Легендарный марафон «24 часа Ле-Мана» в этом году прошел в 85-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.
Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю
Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс спортпрототипов LMP1. Здесь команды могут экспериментировать с гибридными технологиями двигателестроения, чем и занимаются две заводские команды — «Тойота» и «Порше».
Класс прототипов LMP2 отличается, в первую очередь, ограничением по стоимости болида и отсутствием заводской поддержки
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