Экипаж команды «Порше» в 19-й раз выиграл легендарную гонку «24 часа Ле-Мана»

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Для немецкого концерна эта победа стала 19-й в самой престижной гонке в автоспорте и третьей подряд. Для Хартли и Бернхарда этот успех стал вторым в марафоне, для Бамбера — первым.

С самого старта дистанции лидерство захватил экипаж «Тойоты» в составе британца Майка Конвэя, японца Камуи Кобаяси и француза Стефана Сарразана. Вскоре компанию им во главе пелотона составил другой экипаж японского концерна в составе швейцарца Себастьена Буэми, британца Энтони Дэвидсона и японца Казуки Накаджимы. Дела же у их главных конкурентов из «Порше» шли не лучшим образом: практически на старте будущие победители вынуждены были заехать в боксы на длительный ремонт, из-за чего их отставание от лидеров составило более 15 кругов, а экипаж в составе швейцарца Нила Яни, немца Андре Лоттерера и британца Николаса Танди заметно уступал в скорости «Тойотам» и не мог подобраться к ним на расстояние атаки.

Но с наступлением темноты дела у японского концерна пошли наперекосяк. Сперва из-за технических проблем долгое время в боксах провел экипаж Буэми/Дэвидсон/Накаджима, а спустя несколько часов по тем же причинам вынужден был сойти и лидирующий экипаж «Тойоты». В итоге гонку возглавили Яни, Лоттерер и Танди, которые по сути остались без конкурентов, поскольку оставшиеся в гонке машины класса LMP1 уступали им большое количество кругов, а автомобили категории LMP2 априори медленнее и не имели шансов догнать лидера.

Казалось, что «Порше» в таких условиях без проблем доведет дело до победы. Но тут вновь вмешалась техника: за четыре часа до финиша машина резко замедлилась, и находившийся в этот момент за рулем Лоттерер не смог довезти ее до боксов для ремонта, припарковавшись на обочине. Таким образом гонку возглавил экипаж команды Jackie Chan DC Racing, выступающей во втором по силе классе чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) LMP2 и совладельцем которой является знаменитый киноактер Джеки Чан, в составе китайца Хо-Пин Тонга, француза Томаса Лорента и британца Оливера Джарвиса, и главным вопросом последних часов марафона был, сможет ли «Порше» за оставшееся время отыграть отставание в три круга от лидера.

Ответ — да: за час с небольшим до окончания заезда «Порше» опередил команду Джеки Чана и довел дело до итоговой победы. Коллектив актера довольствовался вторым местом, замкнул пьедестал почета экипаж команды LMP2 Vaillante Rebellion в составе бразильца Нельсона Пике- младшего, датчанина Давида Хайнемейера Ханссона и чеха Маттиаса Бече. Четвертым в общем зачете и третьим в классе LMP2 стал еще один экипаж команды Чана под управлением американца Дэвида Ченга, француза Тристана Гомменди и британца Алекса Брандла.

Неудачи российских команд в классе LMP2

В классе LMP2 приняли участие три экипажа двух российских команд — G-Drive Racing и SMP Racing. И для всех них гонка сложилась крайне неудачно.

Экипаж G-Drive Racing в составе россиянина Романа Русинова, британца Алекса Линна и француза Пьерра Тирье, стартовавший с поула в своем классе, сошел с дистанции уже на первых часах гонки по вине Русинова, который стал виновником аварии с одним из участников марафона в младшем классе. В результате этого инцидента машина получила повреждение подвески, которое команде исправить не удалось. В прошлом году коллектив занял второе место в классе.

Второй экипаж G-Drive Racing в составе мексиканцев Мемо Рохаса и Хосе Гутьерреса и японца Рио Хирокавы смог добраться до финиша, но занял только 40-е место в абсолютном зачете и 18-е в классе. Немногим лучше гонка сложилась для экипажа SMP Racing в составе резервного пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Рено» Сергея Сироткина, который дебютировал в знаменитом марафоне, действующего гонщика «Индикар» Михаила Алешина и Виктора Шайтара. Экипаж россиян по ходу гонки столкнулся с рядом технических проблем, из-за которых смог финишировать лишь 34-м в абсолюте и 17-м в классе.

«Начали гонку неплохо, темп был одним из лучших в своем классе, — рассказал ТАСС Сироткин. — Я не видел ни одного аналогичного прототипа LMP2, который мог бы ехать в нашем темпе. Однако механикам удалось обнаружить проблему с педалью газа, которая цеплялась за рулевую рейку. Пришлось два раза менять педаль газа, но после этого развалилась рейка, это заняло определенное количество времени».

Не увидел клетчатый флаг и бывший пилот «Формулы-1» россиянин Виталий Петров, выступавший за британский коллектив «Манор». В ночное время его партнер по экипажу швейцарец Симон Труммер попал в аварию с участием третьего экипажа «Тойоты» из класса LMP1 в составе француза Николя Лапьерра, японца Юджи Кунимото и аргентинца Хосе Марии Лопеса. В результате инцидента оба экипажа сошли с дистанции.

«Все складывалось хорошо, тактика работала на нас. В этой гонке по скорости мы показали второе место, ехали быстро, долго имели лучший круг, но, когда мой напарник управлял машиной, произошла неразбериха. У LMP1 кончился бензин, кто-то врезался в этот болид, а он, соответственно, в нас; авария произошла около 02:00 мск в воскресенье, в результате сход, — рассказал ТАСС Петров. — Обидно всей команде, гонка длинная, и мы могли бы побороться за очень высокое место».

В возрасте 45 лет в гонке дебютировал бывший пилот «Формулы-1» бразилец Рубенс Баррикелло, который вместе с голландцами Яном Ламмерсом и Фритцем ван Эрдом финишировал 14-м в общем зачете и 12-м в классе LMP2.

Экипаж Бартеза до финиша не добрался

В легендарной гонке очень часто принимают участие известные в прошлом и настоящем деятели культуры и спорта. Так, чемпион мира и Европы по футболу француз Фабьен Бартез уже в третий раз участвовал в суточном марафоне. В 2004 году он в составе экипажа «Феррари» преодолел всю дистанцию гонки в классе GTE-Am, заняв 29-е место в общем зачете и 9-е в своем классе.

В прошлом году бывший голкипер и экс-пилот «Формулы-1» Оливье Панис создали собственную команду и выступили в классе LMP2. Компанию именитому спортсмену в экипаже составили его соотечественники — Тимоте Буре и Поль-Луп Шатин. На финише они стали седьмыми в своем классе и 12-ми в общем зачете.

В прошедшей гонке Бартез выступал в том же классе в экипаже с Буре и другим французом Натанаэлем Бертоном. Увидеть клетчатый флаг в этот раз прославленному футболисту не удалось.

Экипаж команды четырехкратного участника «24 часов Ле- Мана» американского актера Патрика Демпси под управлением немцев Кристиана Рида и Марвина Динста и итальянца Маттео Каироли занял 35-е место в общем зачете и шестое в классе GTE-Am.

Приняла участие в прошедшей гонке и представительница слабого пола. Датчанка Кристина Нильсен вместе с итальянцем Алессандро Балзаном и американцем Бретом Кертисом заняла 14-е место в классе GTE-Am и 45-е в общем зачете.

«Астон Мартин» и «Феррари» победили в классах GTE-Pro и GTE-Am

Победу в классе GTE-Pro одержали представители «Астон Мартин» британцы Даррен Тернер, Джонатан Адам и бразилец Даниэль Серра. Второе место в классе занял экипаж «Форда» под управлением британцев Энди Приоля и Гарри Тинкнелла и бразильца Луиса Фелипе Дерани. Третьим к финишу пришел экипаж «Корветт» в составе датчанина Яна Магнуссена, испанца Антонио Гарсии и американца Джордана Тэйлора.

В классе GTE-Am лучшим стал экипаж «Феррари» в составе британцев Роберта Смита и Уильяма Стивенса и бельгийца Дриса Вантура. Вторым стал другой экипаж «Феррари» под управлением британцев Данкана Кэмерона и Аарона Скотта и итальянца Марко Чиочи. Замкнул пьедестал почета также экипаж «Феррари», состоящий из американцев Купера Мак Нейла, Уильяма Свидлера и Таунсенда Белла.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

История гонки

Легендарный марафон «24 часа Ле-Мана» в этом году прошел в 85-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.

Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда «Порше», побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует «Ауди» с 13 победами и «Феррари» с девятью. Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.

Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс спортпрототипов LMP1. Здесь команды могут экспериментировать с гибридными технологиями двигателестроения, чем и занимаются две заводские команды — «Тойота» и «Порше».

Класс прототипов LMP2 отличается, в первую очередь, ограничением по стоимости болида и отсутствием заводской поддержки команд-участников. В зачете GTE-Pro используются спортивные машины, построенные на базе серийных спорткаров — «Феррари», «Шевроле», «Порше» и «Астон Мартин».