Экипаж «Джеки Чан Рейсинг» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после 22-х часов
Экипаж «Джеки Чан Рейсинг» в составе Хо Пин Туна, Оливера Джарвиса и Лорена Томаса захватил лидерство в гонке «24 часа Ле-Мана» после 22-х часов.
Лидирующий до этого «Порше» откатился на второе место, тройку лидеров замыкает экипаж Alpine A470 — Gibson в составе Панчьятичи/Раг/Негран.
Российский экипаж Сироткин/Алёшин/Шайтар занимает уже 41-е место в абсолюте и 17-е в своём классе.
«24 часа Ле-Мана». Положение после двадцати двух часов.
1. (LMP2 — 1) Хо Пин Тун/Джарвис/Лорен (Oreca 07)
2. Лоттерер/Джани/ Тенди (Porsche 919 Hybrid)
3. (LMP2 — 2) Панчьятичи/Раг/Негран (Alpine A470 — Gibson)
4. (LMP2 — 3) Пике/Ханссон/Беше (Oreca 07)
5. (LMP2 — 4) Брандл/Гомменди/Чен (Oreca 07 — Gibson)
6. (LMP2 — 5) Альбукерк/Оуэн/Саделеер (LIGIER JSP217 — Gibson)
7. (LMP2 — 6) Хирши/Грэйвз/Вернь (Oreca 07)
8. (LMP2 — 7) Брэдли/Аллен/Маттели (Oreca 07 — Gibson)
9. Дэвидсон/ Накадзима/ Буэми (Toyota TS050 Hybrid)
10. (LMP2 — 8) Лякорт/Сернаджиотто/Беличчи (Dallara P217)
…
41. (LMP2 — 17) Сироткин/ Шайтар/ Алёшин (Dallara P217).
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