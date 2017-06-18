Бартез не смог закончить гонку «24 часа Ле Мана»
Бывший вратарь сборной Франции Фабьен Бартез не смог добраться до финиша легендарной гонки «24 часа Ле Мана», которая продолжается в эти часы.
Он занимал десятое место в общем зачете, когда на машине возникли проблемы со сцеплением. Бартезу пришлось сойти с дистанции.
Он уже в третий раз участвует в гонке «24 часа Ле Мана» в составе команды Panis Barthez Compétition. Его партнерами в этой гонке были Тимоте Бюре и Натаниэл Бертон.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter