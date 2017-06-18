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https://sport.mail.ru/news/autosport/30110048/
18 июня 2017, 14:42 | Авто/мото: Автоспорт | Спорт-Экспресс

Бартез не смог закончить гонку «24 часа Ле Мана»

Бывший вратарь сборной Франции Фабьен Бартез не смог добраться до финиша легендарной гонки «24 часа Ле Мана», которая продолжается в эти часы.

Он занимал десятое место в общем зачете, когда на машине возникли проблемы со сцеплением. Бартезу пришлось сойти с дистанции.

Он уже в третий раз участвует в гонке «24 часа Ле Мана» в составе команды Panis Barthez Compétition. Его партнерами в этой гонке были Тимоте Бюре и Натаниэл Бертон.
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