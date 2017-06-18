Шайтар: Из-за поломок потеряли порядка двух часов, даже для Ле-Мана это слишком
Виктор Шайтар, пилот SMP Racing, выступающий в гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже с Михаилом Алёшиным и Сергеем Сироткиным рассказал о возникших у экипажа технических проблемах, стоивших команде около двух часов времени.
«У нас всё нормально с темпом, мы довольны нашей скоростью. Но машина ломалась, мы потеряли порядка двух часов на этом — просто стояли. Даже для
Экипаж SMP Racing продолжает гонку на 16-м месте в классе LMP2. Экипажи
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