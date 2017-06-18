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https://sport.mail.ru/news/autosport/30110041/
18 июня 2017, 13:52 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Шайтар: Из-за поломок потеряли порядка двух часов, даже для Ле-Мана это слишком

Виктор Шайтар, пилот SMP Racing, выступающий в гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже с Михаилом Алёшиным и Сергеем Сироткиным рассказал о возникших у экипажа технических проблемах, стоивших команде около двух часов времени.

«У нас всё нормально с темпом, мы довольны нашей скоростью. Но машина ломалась, мы потеряли порядка двух часов на этом — просто стояли. Даже для Ле-Мана это слишком. У Михаила дважды возникали проблемы с дроссельной заслонкой, рулевую рейку меняли… В общем, всего понемногу. Неудачное стечение обстоятельств, ничего с этим не поделяешь. Это “24 часа Ле-Мана”, — передаёт слова Шайтара корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Захарченко. — Но я, как пилот, и напарники не так сильно разочарованы, поскольку мы едем не на “Ореке”, а на “Далларе” и в очень хорошем темпе — на уровне первой тройки, это радует».

Экипаж SMP Racing продолжает гонку на 16-м месте в классе LMP2. Экипажи G-Drive Racing, как и автомобиль команды «Манор», на котором выступал Виталий Петров, сошли с дистанции.
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