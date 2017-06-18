Роман Русинов: Я думаю, гонщик «Порше» меня не заметил
Роман Русинов, пилот команды
G-Drive Racing, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA WEC), прокомментировал сход своего экипажа в марафоне «24 часа Ле-Мана».
По словам российского пилота, проблемы начались уже на старте, а столкновение с автомобилем «Порше», которое привело к сходу, было гоночным инцидентом.
«На старте возникла проблема с тем, что двигатель ушёл в безопасный режим,
Напомним, экипаж Романа Русинова завоевал
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