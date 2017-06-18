Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30109968/
18 июня 2017, 13:37 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Роман Русинов: Я думаю, гонщик «Порше» меня не заметил

Роман Русинов, пилот команды G-Drive Racing, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA WEC), прокомментировал сход своего экипажа в марафоне «24 часа Ле-Мана».

По словам российского пилота, проблемы начались уже на старте, а столкновение с автомобилем «Порше», которое привело к сходу, было гоночным инцидентом.

«На старте возникла проблема с тем, что двигатель ушёл в безопасный режим, из-за этого мы потеряли много позиций. Потом двигатель немного перегревался, и мы не знаем, в электронике ли проблема или в чём-то ещё. Ну, а потом инцидент с “Порше”, — передаёт слова Русинова корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Захарченко. — В этом месте, если есть возможность, ты стараешься обогнать. Входишь на внутреннюю часть и, по логике, тебя пропускают. Но в данном случае, я думаю, он меня просто не заметил, вернулся на траекторию и произошло столкновение. Естественно, штраф на нас сильно повлияет в следующей гонке, но уже то, что мы сошли в Ле-Мане сильно влияет. Но это странно: давать штраф на следующую гонку, когда инцидент произошёл здесь».

Напомним, экипаж Романа Русинова завоевал поул-позицию и был одним из главных фаворитов гонки, однако уже перед первым поворотом автомобиль № 26 откатился в конец первой десятки, а после двадцати кругов сошёл с дистанции из-за треснувшего после столкновения с автомобилем «Порше» монокока.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Шайтар: Из-за поломок потеряли порядка двух часов, даже для Ле-Мана это слишком

Виктор Шайтар, пилот SMP Racing, выступающий в гонке «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже с Михаилом Алёшиным и Сергеем Сироткиным рассказал о возникших у экипажа технических проблемах, стоивших команде около двух часов времени.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?