Роман Русинов: Я думаю, гонщик «Порше» меня не заметил

По словам российского пилота, проблемы начались уже на старте, а столкновение с автомобилем «Порше», которое привело к сходу, было гоночным инцидентом.



«На старте возникла проблема с тем, что двигатель ушёл в безопасный режим, из-за этого мы потеряли много позиций. Потом двигатель немного перегревался, и мы не знаем, в электронике ли проблема или в чём-то ещё. Ну, а потом инцидент с “Порше”, — передаёт слова Русинова корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Захарченко. — В этом месте, если есть возможность, ты стараешься обогнать. Входишь на внутреннюю часть и, по логике, тебя пропускают. Но в данном случае, я думаю, он меня просто не заметил, вернулся на траекторию и произошло столкновение. Естественно, штраф на нас сильно повлияет в следующей гонке, но уже то, что мы сошли в Ле-Мане сильно влияет. Но это странно: давать штраф на следующую гонку, когда инцидент произошёл здесь».



Напомним, экипаж Романа Русинова завоевал поул-позицию и был одним из главных фаворитов гонки, однако уже перед первым поворотом автомобиль № 26 откатился в конец первой десятки, а после двадцати кругов сошёл с дистанции из-за треснувшего после столкновения с автомобилем «Порше» монокока.