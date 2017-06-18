Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30109551/
18 июня 2017, 12:23 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Лидирующий «Порше» отправился в боксы, испытывая проблемы на «24 часах Ле-Мана»

Экипаж «Порше» в составе Ника Тэнди, Андре Лотеррера и Нила Джани продолжает удерживать лидерство после двадцати часов на гонке «24 часа Ле-Мана».

Сейчас автомобиль из-за возникших проблем отправился в боксы.

Второе место занимают представители команды «Джеки Чан Рэйсинг» — Хо Пин Тун, Оливер Джарвис и Лорен Томас. Тройку лучших замыкает экипаж Пике/Ханссон/Беше.

Российский экипаж в составе Сироткина, Шайтара и Алёшина занимает 17-е место в своём классе.

«24 часа Ле-Мана». Положение после двадцати часов.

1. Лоттерер/Джани/ Тенди (Porsche 919 Hybrid)
2. (LMP2 — 1) Хо Пин Тун/Джарвис/Лорен (Oreca 07)
3. (LMP2 — 2) Пике/Ханссон/Беше (Oreca 07)
4. (LMP2 — 3) Панчьятичи/Раг/Негран (Alpine A470 — Gibson)
5. Бернхард/Бамбер/Хартли (Porsche 919 Hybrid)
6. (LMP2 — 4) Брандл/Гомменди/Чен (Oreca 07 — Gibson)
7. (LMP2 — 5) Альбукерк/Оуэн/Саделеер (LIGIER JSP217 — Gibson)
8. (LMP2 — 6) Хирши/Грэйвз/Вернь (Oreca 07)
9. (LMP2 — 7) Брэдли/Аллен/Маттели (Oreca 07 — Gibson)
10. (LMP2 — 8) Бартез/Бертон/Буре (LIGIER JSP217 — Gibson)

30. (LMP2 — 17) Сироткин/ Шайтар/ Алёшин (Dallara P217).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?