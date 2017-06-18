Русинов получил штраф за вчерашнюю аварию на гонке «24 часа Ле-Мана»
Пилот команды
G-Drive Роман Русинов получил штраф за вчерашнюю аварию на гонке «24 часа Ле-Мана», из-за которой экипаж вынужден был прекратить борьбу.
К россиянину применена штрафная санкция в виде трёхминутного stop&go на следующий этап WEC.
Экипаж россиянина стартовал первым в своём классе после квалификации, однако уже в первые часы 24-часового марафона команда потеряла много позиций. Закончилось же всё для
Отметим, что для самого Русинова это был уже восьмой в карьере старт на гонке «24 часа Ле-Мана».
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