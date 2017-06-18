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https://sport.mail.ru/news/autosport/30109464/
18 июня 2017, 12:07 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Русинов получил штраф за вчерашнюю аварию на гонке «24 часа Ле-Мана»

Пилот команды G-Drive Роман Русинов получил штраф за вчерашнюю аварию на гонке «24 часа Ле-Мана», из-за которой экипаж вынужден был прекратить борьбу.

К россиянину применена штрафная санкция в виде трёхминутного stop&go на следующий этап WEC.

Экипаж россиянина стартовал первым в своём классе после квалификации, однако уже в первые часы 24-часового марафона команда потеряла много позиций. Закончилось же всё для G-Drive аварией с круговой машиной «Порше».

Отметим, что для самого Русинова это был уже восьмой в карьере старт на гонке «24 часа Ле-Мана».
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