Русинов получил штраф за вчерашнюю аварию на гонке «24 часа Ле-Мана»

К россиянину применена штрафная санкция в виде трёхминутного stop&go на следующий этап WEC.

Экипаж россиянина стартовал первым в своём классе после квалификации, однако уже в первые часы 24-часового марафона команда потеряла много позиций. Закончилось же всё для G-Drive аварией с круговой машиной «Порше».

Отметим, что для самого Русинова это был уже восьмой в карьере старт на гонке «24 часа Ле-Мана».