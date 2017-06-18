Экипаж Петрова сошёл после столкновения с «Тойотой»

На момент аварии за рулём машины находился Труммер.

Сам пилот уже прошёл медицинское обследование, заявив, что после инцидента чувствует себя хорошо.

«Только что из медицинского центра. Всё хорошо. До сих пор не знаю, как такое могло произойти, жаль покидать “Ле-Ман” именно так», — написал Труммер на своей странице в «Твиттере».

Добавим, что со своей стороны «Тойота» объяснила аварию проблемой подачей топлива, в результате чего в машину врезался Трумера, после инцидента у «Тойоты» была повреждена силовая установка.