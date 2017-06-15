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15 июня 2017, 19:26 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

«КАМАЗ-мастер» выставит на старт ралли-марафона «Шелковый путь» четыре экипажа

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Российская команда «КАМАЗ-мастер» объявила список экипажей, которые примут участие в ралли-марафоне «Шелковый путь» 2017 года.

Российская команда <span class=error>КАМАЗ</span>-мастер объявила список экипажей которые примут участие в <nobr>ралли-марафоне</nobr> Шелковый путь 2017 года. Увеличить
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На старт ралли выйдут экипажи под руководством Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова. Чемпион ралли-рейда «Дакар"-2014 Андрей Каргинов в гонке участия не примет, он восстанавливается после травмы.

«КАМАЗ-мастер» на «Шелковом пути"-2017 выставит обновленный грузовик с новым 13-литровым двигателем, разработанным под новый регламент «Дакара», управлять им будет Сотников. Еще одна новинка — автоматическая коробка передач — будет установлена на грузовике Мардеева.

Ралли-рейд «Шелковый путь"-2017 торжественно стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань, гонщикам предстоит проехать 14 этапов.
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