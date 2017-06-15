«КАМАЗ-мастер» выставит на старт ралли-марафона «Шелковый путь» четыре экипажа

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На старт ралли выйдут экипажи под руководством Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова. Чемпион ралли-рейда «Дакар"-2014 Андрей Каргинов в гонке участия не примет, он восстанавливается после травмы.

«КАМАЗ-мастер» на «Шелковом пути"-2017 выставит обновленный грузовик с новым 13-литровым двигателем, разработанным под новый регламент «Дакара», управлять им будет Сотников. Еще одна новинка — автоматическая коробка передач — будет установлена на грузовике Мардеева.