Экс-ведущий Top Gear едва не погиб в Швейцарии

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Инцидент поставил под вопрос будущее швейцарского автоспорта.

Международная автомобильная федерация (FIA) обратилась к швейцарской федерации за разъяснениями по поводу аварии Ричарда Хаммонда во время соревнований по подъему на холм в Хемберге. Речь идет об инциденте, в результате которого электрокар стоимостью в миллион долларов сгорел дотла. Экс-звезда шоу Top Gear и ведущий нового телепроекта Grand Tour Ричард Хаммонд, находившийся за рулем автомобиля отделался переломом колена, что является большим везением, учитывая характер аварии.

Напомним, 10 и 11 июня в кантоне Санкт-Галлен состоялся первый этап чемпионата Швейцарии по подъему на холм — «Горные гонки Хемберга». В мероприятии, помимо десятков спортсменов, в рамках шоу-заездов между тренировками, принимали участие и ведущие Grand Tour. Джереми Кларксон приехал на Lamborghini Aventador S, Джеймс Мэй был за рулем Honda NSX, а Ричарду Хаммонду достался Rimac Concept One — спортивный электрокар с двигателем мощностью 811 киловатт, что эквивалентно 1088 л.с.

Созданный в Хорватии автомобиль достигает 100 км/ч за 2,8 секунды, а его максимальная скорость — 305 км/ч, причем это предел, заложенный в электронику машины. Стоимость электрокара — миллион долларов США.

Трио снимало материал для очередного выпуска своей передачи. Проблем во время заездов Кларксона не возникло. За ним на трассу вышел Хаммонд, а когда подошла очередь Мэя, над трассой внезапно появились желтые флаги, предупреждающие об аварии. Во время выполнения одного из поворотов электрокар Concept One вылетел с трассы и упал со склона. Водитель сумел благополучно выбраться из машины, которая вскоре была охвачена пламенем. Хаммонд был доставлен в госпиталь на вертолете, где ему прооперировали сломанное колено.

На видео видно, как белый спорткар идет по серпантину, блокирует колеса на одном из торможений и после заноса задней оси вылетает за пределы трассы. Вскоре появились и фотографии того, что осталось от суперкара. От дорогого автомобиля осталась лишь обугленная рама. Восстановлению машина не подлежит.

Согласно первым предположениям, причиной аварии стала ошибка Хаммонда, однако Кларксон выступил с заявлением, подчеркнув, что коллега хорошо знал машину. «Хаммонд уверенно ездил на этом автомобиле — и на шоссе, и на взлетных полях, и на горных дорогах все четыре дня. В тот день у него было несколько проездов. Он хорошо знал машину, знал, насколько она быстра, и знал, как ее водить», — заявил он.

В день инцидента появилась и еще одна важная подробность инцидента: авария произошла уже после финиша. Протяженность спортивной трассы в Хемберге составляет 1758 метров, Хаммонд слетел с дороги через 200−250 метров после финиша, сообщили очевидцы происшествия. Инцидент чудом обошелся без жертв — в месте вылета машины располагалась зрительская зона, но болельщиков в этот момент там не было, на что обратила внимание FIA.

«Произошедшее бросает тень на репутацию автоспорта в целом и состязаний по подъёму на холм в частности, и поэтому FIA была вынуждена потребовать от нас разъяснения по поводу случившегося. Мы должны во всех подробностях изучить этот инцидент и инициировать дисциплинарные разбирательства. В данный момент мы не можем поделиться дополнительной информацией с третьими лицами», — гласит заявление швейцарской федерации.