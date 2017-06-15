Экс-ведущий Top Gear едва не погиб в Швейцарии
FIA начало расследование аварии с участием Ричарда Хаммонда.
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Инцидент поставил под вопрос будущее швейцарского автоспорта.
Международная автомобильная федерация (FIA) обратилась к швейцарской федерации за разъяснениями по поводу аварии Ричарда Хаммонда во время соревнований по подъему на холм в Хемберге. Речь идет об инциденте, в результате которого электрокар стоимостью в миллион долларов сгорел дотла.
Напомним, 10 и 11 июня в кантоне
Созданный в Хорватии автомобиль достигает 100 км/ч за 2,8 секунды, а его максимальная скорость — 305 км/ч, причем это предел, заложенный в электронику машины. Стоимость электрокара — миллион долларов США.
Трио снимало материал для очередного выпуска своей передачи. Проблем во время заездов Кларксона не возникло. За ним на трассу вышел Хаммонд, а когда подошла очередь Мэя, над трассой внезапно появились желтые флаги, предупреждающие об аварии. Во время выполнения одного из поворотов электрокар Concept One вылетел с трассы и упал со склона. Водитель сумел благополучно выбраться из машины, которая вскоре была охвачена пламенем. Хаммонд был доставлен в госпиталь на вертолете, где ему прооперировали сломанное колено.
На видео видно, как белый спорткар идет по серпантину, блокирует колеса на одном из торможений и после заноса задней оси вылетает за пределы трассы. Вскоре появились и фотографии того, что осталось от суперкара. От дорогого автомобиля осталась лишь обугленная рама. Восстановлению машина не подлежит.
Согласно первым предположениям, причиной аварии стала ошибка Хаммонда, однако Кларксон выступил с заявлением, подчеркнув, что коллега хорошо знал машину. «Хаммонд уверенно ездил на этом автомобиле — и на шоссе, и на взлетных полях, и на горных дорогах все четыре дня. В тот день у него было несколько проездов. Он хорошо знал машину, знал, насколько она быстра, и знал, как ее водить», — заявил он.
В день инцидента появилась и еще одна важная подробность инцидента: авария произошла уже после финиша. Протяженность спортивной трассы в Хемберге составляет 1758 метров, Хаммонд слетел с дороги через 200−250 метров после финиша, сообщили очевидцы происшествия. Инцидент чудом обошелся без жертв — в месте вылета машины располагалась зрительская зона, но болельщиков в этот момент там не было, на что обратила внимание FIA.
«Произошедшее бросает тень на репутацию автоспорта в целом и состязаний по подъёму на холм в частности, и поэтому FIA была вынуждена потребовать от нас разъяснения по поводу случившегося. Мы должны во всех подробностях изучить этот инцидент и инициировать дисциплинарные разбирательства. В данный момент мы не можем поделиться дополнительной информацией с третьими лицами», — гласит заявление швейцарской федерации.
Пока не ясно, какие именно в данном случае могут быть последствия для швейцарской автоспортивной индустрии, которая появилась всего пару лет назад — до этого 50 лет гонки в стране были запрещены
Сам Хаммонд через пару дней после аварии, опубликовал собственное фото на костылях, а также рентгеновские снимки. «Я рад сообщить, что с ногой закончили, она работает. Нога сгибается посередине, и хотя в аэропорту с ней могут возникнуть проблемы, она теперь нержавеющая, — сообщил он. — Скоро вернусь в обойму!», — подчеркнул он.
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