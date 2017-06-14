Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли-рейде «Шелковый путь-2017»

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Руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович отметил, что ралли «Шелковый путь» в прошлом году превзошло по сложности «Дакар». «Предстоящая гонка будет не менее изнурительной. На стойкость соревнования проверят не только машины, но и людей», — рассказал он.

Белорусская команда на ралли-рейде будет представлена тремя автомобилями, которые принимали участие в «Дакаре» в январе текущего года. В кабинах грузовиков, учитывая климат, установлены новые кондиционеры, чтобы пережить аномальную жару в пустыне Гоби. Для гонки также предусмотрели два типа шин для твердых дорог и песков. Лидер команды Сергей Вязович стартует вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Во второй экипаж вошли опытный пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. Третий грузовик поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

«Стратегия команды на гонку станет более атакующей. «Если на «Дакаре» третий экипаж частично страховал других участников, то сейчас он будет ехать в полную силу. Все будут стремиться занять самые высокие места в равных условиях», — пояснил Сергей Вязович.