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14 июня 2017, 14:09 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли-рейде «Шелковый путь-2017»

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли-рейде «Шелковый путь-2017», сообщили БЕЛТА на Минском автомобильном заводе.

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Руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович отметил, что ралли «Шелковый путь» в прошлом году превзошло по сложности «Дакар». «Предстоящая гонка будет не менее изнурительной. На стойкость соревнования проверят не только машины, но и людей», — рассказал он.

Белорусская команда на ралли-рейде будет представлена тремя автомобилями, которые принимали участие в «Дакаре» в январе текущего года. В кабинах грузовиков, учитывая климат, установлены новые кондиционеры, чтобы пережить аномальную жару в пустыне Гоби. Для гонки также предусмотрели два типа шин для твердых дорог и песков. Лидер команды Сергей Вязович стартует вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Во второй экипаж вошли опытный пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. Третий грузовик поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

«Стратегия команды на гонку станет более атакующей. «Если на «Дакаре» третий экипаж частично страховал других участников, то сейчас он будет ехать в полную силу. Все будут стремиться занять самые высокие места в равных условиях», — пояснил Сергей Вязович.

Ралли-рейд пройдет с 7 по 22 июля на территориях России, Казахстана и Китая. Протяженность всего маршрута составит 9608 км, из которых 4089 км придется на спецучастки. Гонщикам предстоит столкнуться с горными дорогами, каменистым бездорожьем и барханами. Участие в заезде примут около 20 грузовиков. Команда «МАЗ-СПОРТавто» регулярно выступает на международном ралли-рейде «Шелковый пути». В прошлом году сразу трем белорусским экипажам удалось войти в первую десятку.

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