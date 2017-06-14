Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли-рейде «Шелковый путь-2017»
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в
ралли-рейде «Шелковый путь-2017», сообщили БЕЛТА на Минском автомобильном заводе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович отметил, что ралли «Шелковый путь» в прошлом году превзошло по сложности «Дакар». «Предстоящая гонка будет не менее изнурительной. На стойкость соревнования проверят не только машины, но и людей», — рассказал он.
Белорусская команда на
«Стратегия команды на гонку станет более атакующей. «Если на «Дакаре» третий экипаж частично страховал других участников, то сейчас он будет ехать в полную силу. Все будут стремиться занять самые высокие места в равных условиях», — пояснил Сергей Вязович.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter