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12 июня 2017, 15:05 | Авто/мото: Автоспорт | Lenta.Ru

Лукашевич выиграл четыре стартовые гонки серии Mitjet

На автодроме Moscow Raceway 10 и 11 июня состоялись гонки II этапа Кубка России Mitjet. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ивану Лукашевичу удалось выиграть все четыре стартовые гонки сезона.

«Всем известно, что трасса Moscow Raceway была построена по проекту и под руководством знаменитого архитектора Германа Тильке — автора большинства современных трасс для “Формулы-1”. Трасса Moscow Raceway имеет большое количество конфигураций. Мы выбрали трассу, которая состоит из огромного количества поворотов, что заставляет пилотов сохранять постоянную концентрацию», — заявил генеральный директор Mitjet Борис Шульмейстер.

«Сегодня были две совершенно непохожие друг на друга гонки. Если в первом заезде соперники сосредоточились на борьбе друг с другом и по сути подарили мне победу, то во второй гонке мне пришлось бороться от старта и до финиша», — заявил Лукашевич.

Следующий этап Кубка России Mitjet состоится 8 и 9 июля на автодроме Moscow Raceway.
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