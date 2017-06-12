Лукашевич выиграл четыре стартовые гонки серии Mitjet

Ивану Лукашевичу удалось выиграть все четыре стартовые гонки сезона.

«Всем известно, что трасса Moscow Raceway была построена по проекту и под руководством знаменитого архитектора Германа Тильке — автора большинства современных трасс для “Формулы-1”. Трасса Moscow Raceway имеет большое количество конфигураций. Мы выбрали трассу, которая состоит из огромного количества поворотов, что заставляет пилотов сохранять постоянную концентрацию», — заявил генеральный директор Mitjet Борис Шульмейстер.

«Сегодня были две совершенно непохожие друг на друга гонки. Если в первом заезде соперники сосредоточились на борьбе друг с другом и по сути подарили мне победу, то во второй гонке мне пришлось бороться от старта и до финиша», — заявил Лукашевич.

Следующий этап Кубка России Mitjet состоится 8 и 9 июля на автодроме Moscow Raceway.