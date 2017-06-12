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12 июня 2017, 9:26 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Илья Фёдоров одержал победу на третьем этапе РДС-2017

Илья Фёдоров выиграл третий этап Российской Дрифт Серии, который состоялся на автодроме Atron International Circuit в Рязанской области.

В финальном заезде пилот команды Tuning Factory / AIMOL победил Дамира Идиятулина, первенствовавшего в квалификации. В дуэли за третье место сильнейшим стал Павел Бусыгин, переигравший Евгения Лосева.

По итогам трёх этапов первенства в общем зачёте по-прежнему лидирует Георгий Чивчян, второе место занимает Павел Бусыгин, а на третьей позиции расположился Дамир Идиятулин. В командном зачёте лидирует команда «ФОРВАРД АВТО», опережающая Autoprofi Team и FailCrew.

Четвёртый этап РДС-2017 пройдёт 7 и 8 июля на «Сочи Автодроме».
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