Илья Фёдоров одержал победу на третьем этапе РДС-2017
Илья Фёдоров выиграл третий этап Российской Дрифт Серии, который состоялся на автодроме Atron International Circuit в Рязанской области.
В финальном заезде пилот команды Tuning Factory / AIMOL победил Дамира Идиятулина, первенствовавшего в квалификации. В дуэли за третье место сильнейшим стал Павел Бусыгин, переигравший Евгения Лосева.
По итогам трёх этапов первенства в общем зачёте
Четвёртый этап РДС-2017 пройдёт 7 и 8 июля на «Сочи Автодроме».
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