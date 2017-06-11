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11 июня 2017, 19:42 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Лукашевич выиграл обе гонки на втором этапе Кубка России Mitjet

На автодроме Moscow Raceway прошёл второй этап Кубка России Mitjet. Победу в обеих гонках одержал победитель первого этапа сезона Иван Лукашевич.

В первой гонке следом за Лукашевичем финишировал Андрей Агафонов. Третье место досталось Юрию Борисенко. Отметим, что Лукашевич выиграл у ближайшего преследователя 23 секунды.

Во второй гонке мощный прорыв удался Дмитрию Гвазаве — он стартовал последним, но прорвался в лидирующую группу и на финише уступил только Лукашевичу. Третье место занял Андрей Агафонов.
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