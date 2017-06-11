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https://sport.mail.ru/news/autosport/30044724/
11 июня 2017, 18:48 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Швейцарец Буэми победил во второй гонке на этапе чемпионата «Формулы-Е» в Берлине

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Швейцарец Себастьян Буэми из команды Renault e.dams одержал победу во второй гонке на этапе чемпионата «Формулы-Е», который проходил в Берлине.

Вторым финишировал шведский гонщик команды Mahindra Racing Феликс Розенквист, победивший в первой гонке в Берлине. Третьим стал бразилец Лукас Ди Грасси из команды ABT Schaeffler Audi Sport.

Следующая гонка «Формулы-Е» состоится 15 июля в Нью-Йорке.
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