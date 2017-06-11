Швейцарец Буэми победил во второй гонке на этапе чемпионата «Формулы-Е» в Берлине
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Швейцарец Себастьян Буэми из команды Renault e.dams одержал победу во второй гонке на этапе чемпионата «Формулы-Е», который проходил в Берлине.
Вторым финишировал шведский гонщик команды Mahindra Racing Феликс Розенквист, победивший в первой гонке в Берлине. Третьим стал бразилец Лукас Ди Грасси из команды ABT Schaeffler Audi Sport.
Следующая гонка «Формулы-Е» состоится 15 июля в
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