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11 июня 2017, 10:39 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Алешин попал в аварию с участием девяти машин на гонке Indycar

МОСКВА, 11 июн — Р-Спорт. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин попал в аварию с участием девяти машин на гонке серии Indycar в Техасе (США).

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Гонка прошла в субботу. На 152-м круге в повороте столкнулись машины пилотов Тони Канаана и партнера Алешина по команде Джеймса Хинчклиффа. Последнего отнесло в заградительный барьер, и в итоге в аварию оказались вовлечены сразу девять машин, включая болид Алешина.

Победу в гонке, в которой до финиша добрались всего девять машин из 22, одержал Уилл Пауэр из Team Penske.
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