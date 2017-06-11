Алешин попал в аварию с участием девяти машин на гонке Indycar
МОСКВА, 11 июн —
Р-Спорт. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин попал в аварию с участием девяти машин на гонке серии Indycar в Техасе (США).
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Гонка прошла в субботу. На 152-м круге в повороте столкнулись машины пилотов Тони Канаана и партнера Алешина по команде Джеймса Хинчклиффа. Последнего отнесло в заградительный барьер, и в итоге в аварию оказались вовлечены сразу девять машин, включая болид Алешина.
Победу в гонке, в которой до финиша добрались всего девять машин из 22, одержал Уилл Пауэр из Team Penske.
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