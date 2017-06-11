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https://sport.mail.ru/news/autosport/30041074/
11 июня 2017, 0:53 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Результат Буэми исключён из первой гонки на этапе Формулы-E в Берлине

Официальный сайт Формулы-E сообщает, что результат лидера общего зачёта чемпионата Себастьена Буэми исключён из итогового протокола сегодняшней гонки в Берлине.

Невзирая на слабое выступление по ходу квалификации, швейцарцу удалось завершить гонку на пятом месте, завоевав 10 очков.

Теперь же этот результат аннулирован. Причиной этому послужило то, что давление в шинах на болиде пилота было меньше положенных правилами 1.60 бар.

Несмотря на это, Буэми сохранит лидерство в общем зачёте. После принятого решения в активе пилота Renault e.Dams 132 очка, в то время как его ближайший преследователь Лукас ди Грасси имеет 107 баллов.
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