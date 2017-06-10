Идиятулин выиграл квалификацию третьего этапа РДС-2017
Сегодня в Рязани состоялась квалификация третьего этапа чемпионата России по дрифту в Российской
дрифт-серии.
Её победителем стал Дамир Идиятулин, второе место досталось Евгению Лосеву, тройку лучших замкнул Георгий Чивчян.
Победитель рассказал о своём выступлении, поделившись секретом успеха.
«Борьба с Евгением за лидерство была непростой, но перед третьей попыткой я съел мороженое и выиграл. Мне нравится эта трасса — узкая, с множеством перекладок, её непросто проехать, но она очень интересная. С нетерпением жду финального дня», — приводит слова Идиятулина Vdrifte.
РДС. Квалификация. Третий этап.
1. Дамир Идиятулин
2. Евгений Лосев
3. Георгий Чивчян
4. Алексей Головня
5. Павел Бусыгин.
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