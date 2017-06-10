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10 июня 2017, 19:54 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Тянак захватил лидерство на Ралли Сардинии после 15 СУ, Ожье — шестой

Эстонский пилот Отт Тянак возглавил Ралли Сардинии после прохождения 15 спецучастков.

Второе место занимает Яри-Матти Латвала, тройку лидеров замыкает Тьерри Нёвиль.

Себастьен Ожье немного улучшил своё положение, поднявшись на шестую строчку. Что касается лидировавшего долгое время Хэйден Пэддон, то австралиец вынужден был сойти с дистанции после аварии.

WRC. Ралли Сардинии. Положение после 15-го СУ.

1. Отт Тянак (M-Sport)
2. Яри-Матти Латвала (Toyota)
3. Тьерри Нёвиль (Hyundai)
4. Эсапекка Лаппи (Toyota)
5. Юхо Хяннинен (Toyota)
6. Себастьен Ожье (M-Sport)
7. Мадс Остберг (M-Sport)
8. Андреас Миккельсен (Citroen)
9. Ян Копецки (Skoda)
10. Эрик Камилли (Ford R5).
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