Тянак захватил лидерство на Ралли Сардинии после 15 СУ, Ожье — шестой
Эстонский пилот Отт Тянак возглавил Ралли Сардинии после прохождения 15 спецучастков.
Второе место занимает
Себастьен Ожье немного улучшил своё положение, поднявшись на шестую строчку. Что касается лидировавшего долгое время Хэйден Пэддон, то австралиец вынужден был сойти с дистанции после аварии.
WRC. Ралли Сардинии. Положение после 15-го СУ.
1. Отт Тянак (M-Sport)
2.
3. Тьерри Нёвиль (Hyundai)
4. Эсапекка Лаппи (Toyota)
5. Юхо Хяннинен (Toyota)
6. Себастьен Ожье (M-Sport)
7. Мадс Остберг (M-Sport)
8. Андреас Миккельсен (Citroen)
9. Ян Копецки (Skoda)
10. Эрик Камилли (Ford R5).
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