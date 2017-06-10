Второе место занимает Яри-Матти Латвала, тройку лидеров замыкает Тьерри Нёвиль.

Себастьен Ожье немного улучшил своё положение, поднявшись на шестую строчку. Что касается лидировавшего долгое время Хэйден Пэддон, то австралиец вынужден был сойти с дистанции после аварии.

WRC. Ралли Сардинии. Положение после 15-го СУ.