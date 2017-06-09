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9 июня 2017, 20:16 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Росберг и Сироткин примут участие в «Фестивале скорости» в Гудвуде

1−2 июля в Гудвуде в графстве Западного Суссекса состоится «Фестиваль скорости». Традиционно на ежегодном мероприятии представлена автоспортивная техника и участвуют звёздные гонщики прошлого и настоящего.

<nobr>1—2 июля</nobr> в <span class=error>Гудвуде</span> в графстве Западного <span class=error>Суссекса</span> состоится Фестиваль скорости. Увеличить
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В нынешнем году в заездах на почти двухкилометровый холм примет участие команда «Мерседес» в составе действующего пилота Валттери Боттаса и чемпиона мира 2016 года Нико Росберга. Также в Гудвуде выступят представители «Рено», «Уильямса» и «Феррари».

Состав «Рено» будет представлен Джолионом Палмером и Сергеем Сироткиным, от «Уильямса» в Гудвуде выступят два чемпиона мира — Алан Джонс и Деймон Хилл.

Ожидается, что всего в мероприятии примут участие около 60 машин, 20 из которых в Великобританию привезёт «Феррари», сообщает Goodwood.
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