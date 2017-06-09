Пэддон лидирует на Ралли Сардинии после пяти СУ
По итогам прохождения пяти спецучастков WRC Ралли Сардинии в гонке лидирует гонщик «Хёнде» Хэйден Пэддон.
Второе место удерживает пилот «Тойоты» Юхо Хяннинен, а замыкает тройку лидеров Мадс Остберг из «М-Спорт». Лидировавший после четвёртого допа Крис Мик («Ситроен») на пятом СУ вылетел с трассы, он смог продолжить участие в гонке, однако откатился за пределы топ-10.
WRC. Ралли Сардинии. 9 июня. Положение после пяти СУ
1. Хэйден Пэддон (Hyundai) — 46:55.7
2. Юхо Хяннинен (Toyota) +4.3
3. Мадс Остберг (M-Sport) +4.4
4. Отт Тянак (M-Sport) +14.7
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai) +19.6
6.
7. Себастьен Ожье (M-Sport) +37.7
8. Андреас Миккельсен (Citroen) +53.4
9. Дани Сордо (Hyundai) +1:14.5
10. Эсапекка Лаппи (Toyota) +1:18.8.
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