Пэддон лидирует на Ралли Сардинии после пяти СУ

Второе место удерживает пилот «Тойоты» Юхо Хяннинен, а замыкает тройку лидеров Мадс Остберг из «М-Спорт». Лидировавший после четвёртого допа Крис Мик («Ситроен») на пятом СУ вылетел с трассы, он смог продолжить участие в гонке, однако откатился за пределы топ-10.



WRC. Ралли Сардинии. 9 июня. Положение после пяти СУ

1. Хэйден Пэддон (Hyundai) — 46:55.7

2. Юхо Хяннинен (Toyota) +4.3

3. Мадс Остберг (M-Sport) +4.4

4. Отт Тянак (M-Sport) +14.7

5. Тьерри Нёвиль (Hyundai) +19.6

6. Яри-Матти Латвала (Toyota) +21.8

7. Себастьен Ожье (M-Sport) +37.7

8. Андреас Миккельсен (Citroen) +53.4

9. Дани Сордо (Hyundai) +1:14.5

10. Эсапекка Лаппи (Toyota) +1:18.8.