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https://sport.mail.ru/news/autosport/30028032/
9 июня 2017, 12:12 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Формула-Е. Команда Renault e.dams продлила контракты с Буэми и Простом

Команда Формулы-Е Renault e.dams объявила о продлении контрактов с гонщиками Себастьеном Буэми и Николя Простом до 2019 года.

С этим составом пилотов Renault e.dams выиграла 11 гонок в Формуле-Е. В 2016 году Renault e.dams выиграла чемпионат с Буэми и победила в командном зачёте.

«Я доволен продлением контрактов с нашими двумя гонщиками, которые привели нас к большому успеху в первые два сезона, Что касается наших результатов, то мы уверены в том, что способны в текущем сезоне выиграть оба титула. Стабильность внутри команды является жизненно важным элементом, связанным с производительностью. И это продление контрактов демонстрирует наш последовательный подход», — сказал босс «Рено» Сириль Абитебуль, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.
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