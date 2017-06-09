Формула-Е. Команда Renault e.dams продлила контракты с Буэми и Простом
Команда
Формулы-Е Renault e.dams объявила о продлении контрактов с гонщиками Себастьеном Буэми и Николя Простом до 2019 года.
С этим составом пилотов Renault e.dams выиграла 11 гонок в
«Я доволен продлением контрактов с нашими двумя гонщиками, которые привели нас к большому успеху в первые два сезона, Что касается наших результатов, то мы уверены в том, что способны в текущем сезоне выиграть оба титула. Стабильность внутри команды является жизненно важным элементом, связанным с производительностью. И это продление контрактов демонстрирует наш последовательный подход», — сказал босс «Рено» Сириль Абитебуль, слова которого приводятся в официальном
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