Формула-Е. Команда Renault e.dams продлила контракты с Буэми и Простом

С этим составом пилотов Renault e.dams выиграла 11 гонок в Формуле-Е. В 2016 году Renault e.dams выиграла чемпионат с Буэми и победила в командном зачёте.



«Я доволен продлением контрактов с нашими двумя гонщиками, которые привели нас к большому успеху в первые два сезона, Что касается наших результатов, то мы уверены в том, что способны в текущем сезоне выиграть оба титула. Стабильность внутри команды является жизненно важным элементом, связанным с производительностью. И это продление контрактов демонстрирует наш последовательный подход», — сказал босс «Рено» Сириль Абитебуль, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.