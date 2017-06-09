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9 июня 2017, 10:48 | Авто/мото: Автоспорт | PROСПОРТ - Казахстан

Победитель «Дакара» пропустит «Шелковый путь"-2017

Сергей Корякин рассказал о причинах проблем с финансированием.

Сергей <span class=error>Корякин</span> рассказал о причинах проблем с финансированием. Увеличить
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Российский гонщик Сергей Карякин, победитель ралли-марафона «Дакар"-2017 в зачете квадроциклов, заявил, что из-за отсутствия финансовой поддержки вынужден будет пропустить «Шелковый путь"-2017, а его участие в «Дакаре"-2018 находится под большим вопросом.

В январе этого года Сергей Карякин впервые в своей карьере стал победителем «Дакара», проходившего по территории Парагвая, Боливии и Аргентины, в зачете квадроциклов. Он стал первым российским квадроциклистом, добившимся такого результата.

«К сожалению, я не нашел ни поддержки, ни спонсоров, поэтому вынужден пропустить эту гонку («Шелковый путь»). Были переговоры со спонсорами, но подтверждения я не получил. Что касается «Дакара"-2018, то в середине июля будет последний срок подачи заявок, если ничего не изменится, то не поеду. Не так много времени осталось, на самом деле», — заявил Карякин.

О причинах отсутствия финансовой поддержки спортсмена поведал советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.

«Если озвучивать не лично мое мнение, а общую ситуацию: в принципе, никто не обязан финансировать его участие, — заявил Ермилин. — Поэтому такое положение дел возможно и естественно. Проблемы Карякина заключаются в следующем: отсутствие института спонсорства в стране, кризис и автоспорт не лежит в основе государственной политики. То, что это происходит, это обидно, безусловно, потому что автоспорт заметен, публичен и популярен во всем мире, и сильные позиции в автоспорте являются и позиционированием страны».

«То есть, помимо спортивной составляющей, есть еще и политический, имиджевый аспект, и здесь вроде бы можно было рассчитывать на поддержку, в том числе государственную», — отметил собеседник агентства.

Ермилин считает, что в условиях нынешнего кризиса у потенциальных спонсоров могут возникнуть сомнения в нецелесообразности финансирование автоспорта.

«Но сегодня не самая лучшая экономическая ситуация не только в России, но и в мире, и в некотором смысле объективно, что люди не хотят расставаться с деньгами. Возможно, если говорить с коммерческой точки зрения, финансирование его участия нецелесообразно для спонсоров, которые могут полагать, что это недостаточно эффективно в плане отдачи. Да, в узком кругу любителей автоспорта известно, что он выиграл “Дакар”, но коммерциализировать эту ситуацию не удалось. У нас пока и не умеют еще пользоваться спонсорством, институт спонсорства в стране пока не развит и не работает, как следует», — подытожил Ермилин.

Напомним, Ралли-рейд «Шелковый путь» -2017 торжественно стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань, гонщикам предстоит проехать 14 этапов. «Дакар» в 2018 году пройдет по территории Перу, Боливии и Аргентины с 6 по 20 января. Отправной точкой маршрута будет Лима (Перу), а финишной — Кордова (Аргентина).
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