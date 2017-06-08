Этап чемпионата ПФО по дрэг-рейсигу пройдет в Нижнем Новгороде 11 июня
Как сообщают организаторы мероприятия, спринтерская гонка на ускорение состоит из дистанции в 402 м, но профессионально подготовленный автомобиль успевает разогнаться на этом отрезке до 250−300 км/ч.
В одном заезде принимают участие два пилота, победивший продвигается вверх по турнирной сетке и встречается с новыми соперниками до тех пор, пока не будет выявлен быстрейший.
Согласно информации, впервые в Нижнем Новгороде пойдет этап Чемпионата ПФО по
Кубок Нижегородской области рассчитан на городские автомобили с небольшими доработками — это начальная ступень, позволяющая пилоту без значительных изменений конструкции машины попробовать свои силы в профессиональном спорте на специально подготовленной безопасной трассе.
В чемпионате ПФО принимают участие спортсмены на профессиональной технике. Большинство из них — обладатели множества титулов, за их плечами не одна победа на соревнованиях как в России, так и за ее пределами.
Соревнования по
Гоночные автомобили к соревнованиям готовят экипажи из Нижнего Новгорода, Москвы,
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