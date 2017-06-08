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https://sport.mail.ru/news/autosport/30018983/
8 июня 2017, 15:41 | Авто/мото: Автоспорт | НТА-Приволжье

Этап чемпионата ПФО по дрэг-рейсигу пройдет в Нижнем Новгороде 11 июня

Как сообщают организаторы мероприятия, спринтерская гонка на ускорение состоит из дистанции в 402 м, но профессионально подготовленный автомобиль успевает разогнаться на этом отрезке до 250−300 км/ч.

В одном заезде принимают участие два пилота, победивший продвигается вверх по турнирной сетке и встречается с новыми соперниками до тех пор, пока не будет выявлен быстрейший.

Согласно информации, впервые в Нижнем Новгороде пойдет этап Чемпионата ПФО по дрэг-рейсигу и уже ставший традиционным Кубок Нижегородской области.

Кубок Нижегородской области рассчитан на городские автомобили с небольшими доработками — это начальная ступень, позволяющая пилоту без значительных изменений конструкции машины попробовать свои силы в профессиональном спорте на специально подготовленной безопасной трассе.

В чемпионате ПФО принимают участие спортсмены на профессиональной технике. Большинство из них — обладатели множества титулов, за их плечами не одна победа на соревнованиях как в России, так и за ее пределами.

Соревнования по дрэг-рейсингу «Битва Моторов» проходят на АСК «Нижегородское кольцо» уже шесть лет. За это время статус мероприятия неизменно растет. В этом году гонка проходит под эгидой программы развития российского автоспорта SMP Racing.

Гоночные автомобили к соревнованиям готовят экипажи из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Чебоксар, Владимира, Казани, Мурома, Стерлитамака, Самары, Уфы и других городов. Кроме российских пилотов за подиум будут бороться пилоты из Украины.
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