Этап чемпионата ПФО по дрэг-рейсигу пройдет в Нижнем Новгороде 11 июня

В одном заезде принимают участие два пилота, победивший продвигается вверх по турнирной сетке и встречается с новыми соперниками до тех пор, пока не будет выявлен быстрейший.

Согласно информации, впервые в Нижнем Новгороде пойдет этап Чемпионата ПФО по дрэг-рейсигу и уже ставший традиционным Кубок Нижегородской области.

Кубок Нижегородской области рассчитан на городские автомобили с небольшими доработками — это начальная ступень, позволяющая пилоту без значительных изменений конструкции машины попробовать свои силы в профессиональном спорте на специально подготовленной безопасной трассе.

В чемпионате ПФО принимают участие спортсмены на профессиональной технике. Большинство из них — обладатели множества титулов, за их плечами не одна победа на соревнованиях как в России, так и за ее пределами.

Соревнования по дрэг-рейсингу «Битва Моторов» проходят на АСК «Нижегородское кольцо» уже шесть лет. За это время статус мероприятия неизменно растет. В этом году гонка проходит под эгидой программы развития российского автоспорта SMP Racing.