15 вещей про жизнь гонщиков, которые вам никто не расскажет
Победитель «24 часов Ле-Мана» Гарри Тинкнелл рассказал о 15 неожиданных вещах, с которыми сталкиваются профессиональные гонщики.
Гарри Тинкнелл, британский 25-летний гонщик, выигравший «24 часа Ле-Мана"-2014 в категории LMP2 и действующий чемпион ELMS в составе
Чем питаются гонщики, сколько им нужно паспортов и зачем профессиональному пилоту разбираться в устройстве дорожной «Фиесты»? «Чемпионат» приводит перевод колонки Тинкнелла для DriveTribe.
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Стать профессиональным гонщиком — мечта миллионов по всему миру. Но к некоторым аспектам этой профессии ты не можешь быть готов, пока станешь гонщиком.
Вот несколько вещей, которые я понял по ходу своей карьеры.
У тебя должна быть деловая хватка круче, чем у барона Шугара
Автогонки — очень дорогой вид спорта, зарабатывать на жизнь в котором всё труднее и труднее. Мои выступления в Формуле «Рено» оплачивали пять или шесть личных спонсоров. И сейчас спонсорство в гонках — это не просто наклейка на борту. Ты должен предложить им нечто
Всю жизнь ты следишь за весом
Инженеры тратят огромные силы, чтобы сделать автомобиль предельно лёгким, так что в командах не особенно любезничают с гонщиками, у которых лишний вес. Как однажды мне сказал Джордж
Ты должен быть на кухне как в своей тарелке
Потому что ты обязан постоянно следить за тем, что ешь. Чем выше я поднимался в автоспорте, тем больше я старался контролировать все аспекты своего питания, я очень глубоко погрузился в это. Обычно я съедаю довольно насыщенный углеводами ланч, чтобы получить достаточно энергии для тренировки днём, а вечером ем белки с овощами. Салат, рыба или постная курица. Никаких перекусов. Ничего вредного.
В Сильверстоуне я
Ты не только гонщик, но ещё и бегун, и велосипедист
Каждый
Твоя шея должна быть крепкой как дерево
Ты можешь провести в кокпите четыре часа и в каждом повороте будешь испытывать перегрузки порядка 4G. Это примерно как повесить на голову 32 килограмма. Когда я впервые пересел с карта в болид и проехал 20 кругов в Рокингеме, шея была просто никакая — я физически не мог держать голову в поворотах. Это примерно как при жиме лёжа — когда достигаешь некоторого предела, руки буквально больше не поднимаются. В нашем спорте ты не можешь практиковаться каждый день, поэтому любая возможность выехать на трассу жизненно важна. Но если уже к середине дня шея начнёт сдавать, использовать тестовое время по максимуму уже не получится. И по мере перехода на всё более быстрые машины, эта проблема становится всё более важной.
Тебе нужен правильный человек
Трёхкратный победитель
Ты должен привыкнуть к залам ожидания и иметь два паспорта
В год я совершаю порядка 50−60 перелётов, так что гонщику необходимо быть очень организованным и гибким. Прежде чем я отправлюсь в аэропорт, у меня есть детальный план, в котором записано, где я буду спать, где остановлюсь, как привести себя в норму в зависимости от графика поездки, сколько на этой уйдёт времени. Обычно я стараюсь иметь при себе хотя бы один музыкальный
Развлечения уже не для тебя…
Меньше всего команда хочет, чтобы ты получил травму — в таком случае ты не сможешь пилотировать. И поэтому в контракте с пилотом прописаны все те вещи, которыми тебе запрещено заниматься. Это, например, верховая езда, рафтинг, подводное плавание, парапланеризм, контактные виды спорта,
… и бары тоже
Бывает трудно отказать друзьям, которые отправляются в бар, а ты не можешь пойти, поскольку хочешь стать профессиональным спортсменом и должен
Тебя могут уволить в один день
Об уходе «Ниссан» из LMP1 я узнал вместе со всеми — никого из нас об этом не предупреждали заранее. Внезапно я остался без машины на следующий сезон, а это был уже конец года. Это было в декабре. Затем в январе я поехал в Дайтону и там познакомился с людьми из «Форда», чтобы узнать, есть ли у них место. И оно, к счастью, было.
Ты должен разбираться в дорожных машинах
Быть частью заводской команды — это значит быть послом марки. И когда я встречаюсь с владельцами «Мустангов» или даже RS, я должен знать, что у этих машин внутри. Ведь они будут тебя спрашивать. И будут ждать, что ты знаешь ответ. Это может показаться странным, но если ты выступаешь в гонках на «Форд» GT, то должен знать всё о новой «Фиесте». Нужно делать домашнее задание. У меня были тесты в DTM с «Ауди» в 2013 году, и одним из вопросов был таким: «Какой у “Ауди” слоган и что он значит?» К счастью, я был готов к этому!
В конце концов, за пончиками пойдёшь ты
В нашей команде более 40 человек, я — лишь один из них. И без них у меня бы даже машины не было. Я проеду гонку, возможно, поднимусь на подиум и отправлюсь домой. А они будут работать на трассе вплоть до следующего дня — разбирать машину и боксы, собирать вещи, упаковывать оборудование. Чтобы на следующей гонке обратно их разобрать и собрать. И для них победа значит не меньше, чем для меня. Так что как пилот ты работаешь изо всех сил, чтобы укрепить эту связь с ними. Мы периодически устраиваем картинговые состязания внутри команды или ходим вместе на пейнтбол. И даже банальные пончики, которые я привожу с собой на фабрику, помогают нам оставаться едиными.
Вспоминай уроки физики в школе
Одна из задач гонщика — объяснять инженерам поведение машины. Так вы можете сделать её быстрее, но для этого необходимо хоть
Тебе придётся написать собственную энциклопедию
По ходу каждого
Может пройти
Ездить быстро ты можешь только на трассе
Я езжу на «Мустанге», но на дорогах общего пользования я не особенно быстр. Мне хватает эмоций на трассе, и на дороге я за ними не гонюсь. Кроме того, если ты ездишь на «Форде» и попадёшься на превышении, штрафы сначала отправят «Форду». Они узнают о твоём нарушении ещё до того, как ты получишь штраф. Так что тебе в любом случае не хочется делать за рулём ничего плохого.
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