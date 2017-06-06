15 вещей про жизнь гонщиков, которые вам никто не расскажет

Гарри Тинкнелл, британский 25-летний гонщик, выигравший «24 часа Ле-Мана"-2014 в категории LMP2 и действующий чемпион ELMS в составе G-Driver Racing, на страницах портала DriveTribe рассказал, каков быт профессионального гонщика.



Чем питаются гонщики, сколько им нужно паспортов и зачем профессиональному пилоту разбираться в устройстве дорожной «Фиесты»? «Чемпионат» приводит перевод колонки Тинкнелла для DriveTribe.



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Стать профессиональным гонщиком — мечта миллионов по всему миру. Но к некоторым аспектам этой профессии ты не можешь быть готов, пока станешь гонщиком.



Вот несколько вещей, которые я понял по ходу своей карьеры.

У тебя должна быть деловая хватка круче, чем у барона Шугара

Автогонки — очень дорогой вид спорта, зарабатывать на жизнь в котором всё труднее и труднее. Мои выступления в Формуле «Рено» оплачивали пять или шесть личных спонсоров. И сейчас спонсорство в гонках — это не просто наклейка на борту. Ты должен предложить им нечто по-настоящему ценное, ты должен заключить сделку. И очевидно, что чем более выгодное деловое предложение ты им сделаешь, тем лучше, что всё сработает в реальности и спонсор будет с тобой долгое время. И как только тебя подписали, ты должен постоянно их радовать — развлекать на трассе, рассказывать обо всех своих делах на трассе, привлекать прессу, и всё для того, чтобы добиться ещё более выгодной сделки. Вы наверняка видели гонщиков, которых одни и те же спонсоры поддерживают по двадцать лет. Вот именно этого я и пытаюсь добиться.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUtfbddB2BW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Returning to the scene of the crime this week! Can't wait! #TestDay #LeMans #WEC #LM24 #ChampagneShowers Championship ?: FIA World Endurance Destination ?: Le Mans, ?? Test Day ?: 4th June 2017 Session Times ⏰: 9am-1pm & 2pm-6pm Follow on Twitter ✔️: @HarryTincknell @FordPerformance</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Harry Tincknell (@harrytincknell) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-30T09:04:35+00:00">Май 30 2017 в 2:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Всю жизнь ты следишь за весом

Инженеры тратят огромные силы, чтобы сделать автомобиль предельно лёгким, так что в командах не особенно любезничают с гонщиками, у которых лишний вес. Как однажды мне сказал Джордж Говард-Чеппелл, руководитель команды Ford Chip Ganassi Racing в кузовных гонках: «Машина не знает, насколько ты тяжёлый». Мой вес со всей экипировкой должен держаться на уровне 75 кг. Мой рост больше 180 см — сами понимаете, мне удерживать такой вес тяжелее, чем тем, в ком 170 см. Если мне необходимо быстро сбросить вес, я пользуюсь счётчиком калорий на смартфоне — в нём есть информация по каждому продукту, и я следую ей почти с религиозным фанатизмом. Зимой я немного вышел за пределы собственного веса, и у нас с виртуальным ассистентом была милая беседа: «Тебе нужно сбросить несколько кило к старту сезона». Я сбросил, а если бы нет, то разговоры были бы уже не такими милыми.

Ты должен быть на кухне как в своей тарелке

Потому что ты обязан постоянно следить за тем, что ешь. Чем выше я поднимался в автоспорте, тем больше я старался контролировать все аспекты своего питания, я очень глубоко погрузился в это. Обычно я съедаю довольно насыщенный углеводами ланч, чтобы получить достаточно энергии для тренировки днём, а вечером ем белки с овощами. Салат, рыба или постная курица. Никаких перекусов. Ничего вредного.



В Сильверстоуне я как-то сжёг за гонку 2 900 калорий, так что возможность съесть пухлый бургер есть только сразу после заезда.

Ты не только гонщик, но ещё и бегун, и велосипедист

Каждый топ-пилот должен быть суперподтянутым и худым. Почти все, кого я знаю, — велосипедисты или бегуны. Я могу находиться в машине до трёх-четырёх часов, так что, я полагаю, мне нужно пробегать по меньшей мере по два часа с пульсом 130−140 ударов в минуту, а то и 150 — именно с такой скоростью бьётся сердце, когда ты едешь на гоночной машине. Раз или два в неделю я посещаю специалистов из фитнес-центра для гонщиков — они знают особые техники проработки мышц, необходимые именно пилотам. Когда я работаю без них, бегаю каждый день. От десяти километров за 40 минут до дистанции полумарафона.

Твоя шея должна быть крепкой как дерево

Ты можешь провести в кокпите четыре часа и в каждом повороте будешь испытывать перегрузки порядка 4G. Это примерно как повесить на голову 32 килограмма. Когда я впервые пересел с карта в болид и проехал 20 кругов в Рокингеме, шея была просто никакая — я физически не мог держать голову в поворотах. Это примерно как при жиме лёжа — когда достигаешь некоторого предела, руки буквально больше не поднимаются. В нашем спорте ты не можешь практиковаться каждый день, поэтому любая возможность выехать на трассу жизненно важна. Но если уже к середине дня шея начнёт сдавать, использовать тестовое время по максимуму уже не получится. И по мере перехода на всё более быстрые машины, эта проблема становится всё более важной.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:56.06481481481481% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUB_YYwBfPz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Flat out at Motorland..... ???☀️ @andypriaulxmbe @eyerespect @fordperformance #Testing #Endurance #Magnum #FordGT</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Harry Tincknell (@harrytincknell) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-13T11:37:12+00:00">Май 13 2017 в 4:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тебе нужен правильный человек

Трёхкратный победитель Ле-Мана Алан Макниш открыл для меня очень много дверей. Я не из гоночной семьи и в детстве у меня не было контактов в этом мире. Когда мне было 16, меня представили Алану, и он взял меня. Конечно, в первую очередь я должен был приносить результаты, но без его помощи я бы никогда не победил в Ле-Мане — это его контакты помогли организовать мне тесты с командой JOTA, что затем помогло получить место в боевом экипаже и победить в Ле-Мане и обратить на меня внимание «Ниссана» и «Форда» — за последний я выступаю сейчас.

Ты должен привыкнуть к залам ожидания и иметь два паспорта

В год я совершаю порядка 50−60 перелётов, так что гонщику необходимо быть очень организованным и гибким. Прежде чем я отправлюсь в аэропорт, у меня есть детальный план, в котором записано, где я буду спать, где остановлюсь, как привести себя в норму в зависимости от графика поездки, сколько на этой уйдёт времени. Обычно я стараюсь иметь при себе хотя бы один музыкальный бокс-сет, пару книг и пару доступных журналов. Проверяю, заряжены ли наушники, потому что нет ничего хуже, чем во время десятичасового перелёта обнаружить свои гаджеты разряженными. Кроме того, необходимо иметь два паспорта. Часто бывает так, что один паспорт находится на оформлении визы, да и вообще иметь запасной очень полезно — команда вряд ли обрадуется, если ты пропустишь гонку из-за утери документов.

Развлечения уже не для тебя…

Меньше всего команда хочет, чтобы ты получил травму — в таком случае ты не сможешь пилотировать. И поэтому в контракте с пилотом прописаны все те вещи, которыми тебе запрещено заниматься. Это, например, верховая езда, рафтинг, подводное плавание, парапланеризм, контактные виды спорта, банджи-джампинг, лыжи. Для меня труднее всего было отказаться от регби. В школе я играл в регби, и многие мои друзья продолжают играть и сейчас, но мне на них приходится смотреть со стороны. Дело в том, что риск сломать руку того не стоит. Да и команда, к слову, тоже вряд ли поймёт, что ты пропускаешь гонку из-за того, что совершил какую-то глупость на выходных.

… и бары тоже

Бывает трудно отказать друзьям, которые отправляются в бар, а ты не можешь пойти, поскольку хочешь стать профессиональным спортсменом и должен чем-то жертвовать. Но поверьте мне, вечеринки после выигранных гонок намного круче тех, которые ты пропускаешь из-за тренировок.

Тебя могут уволить в один день

Об уходе «Ниссан» из LMP1 я узнал вместе со всеми — никого из нас об этом не предупреждали заранее. Внезапно я остался без машины на следующий сезон, а это был уже конец года. Это было в декабре. Затем в январе я поехал в Дайтону и там познакомился с людьми из «Форда», чтобы узнать, есть ли у них место. И оно, к счастью, было.

Ты должен разбираться в дорожных машинах

Быть частью заводской команды — это значит быть послом марки. И когда я встречаюсь с владельцами «Мустангов» или даже RS, я должен знать, что у этих машин внутри. Ведь они будут тебя спрашивать. И будут ждать, что ты знаешь ответ. Это может показаться странным, но если ты выступаешь в гонках на «Форд» GT, то должен знать всё о новой «Фиесте». Нужно делать домашнее задание. У меня были тесты в DTM с «Ауди» в 2013 году, и одним из вопросов был таким: «Какой у “Ауди” слоган и что он значит?» К счастью, я был готов к этому!

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTuBZPmBt7C/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">We're starting the 6 Hours of Spa from P3 on the grid tomorrow, looking like a close fight at the front! ????? #FordGT #GoLikeHell #SpaFrancorchamps</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Harry Tincknell (@harrytincknell) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-05T17:29:59+00:00">Май 5 2017 в 10:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В конце концов, за пончиками пойдёшь ты

В нашей команде более 40 человек, я — лишь один из них. И без них у меня бы даже машины не было. Я проеду гонку, возможно, поднимусь на подиум и отправлюсь домой. А они будут работать на трассе вплоть до следующего дня — разбирать машину и боксы, собирать вещи, упаковывать оборудование. Чтобы на следующей гонке обратно их разобрать и собрать. И для них победа значит не меньше, чем для меня. Так что как пилот ты работаешь изо всех сил, чтобы укрепить эту связь с ними. Мы периодически устраиваем картинговые состязания внутри команды или ходим вместе на пейнтбол. И даже банальные пончики, которые я привожу с собой на фабрику, помогают нам оставаться едиными.

Вспоминай уроки физики в школе

Одна из задач гонщика — объяснять инженерам поведение машины. Так вы можете сделать её быстрее, но для этого необходимо хоть какое-то понимание физики и аэродинамики. Ты не должен быть Эдрианом Ньюи, но тебе стоит понимать, почему машина ведёт себя именно таким образом. И даже школьные уроки физики в этом плане очень полезны.

Тебе придётся написать собственную энциклопедию

По ходу каждого уик-энда я записываю всё, что происходит с машиной: все изменения, которые мы вносили, прохождение каждого поворота — скорость, передача. Я записываю буквально всё. Дома у меня уже целые энциклопедии по каждой из трасс, на которых я ездил, по каждой машине, на которой я ездил. Из неё я знаю, например, что на «Сильверстоуне» тормозить перед первым поворотом я должен за 90 метров.



Может пройти три-четыре года, прежде чем я вернусь на ту или иную трассу, и, конечно, к этому моменту я уже не буду помнить, на какой передаче тут нужно проходить третий поворот. Поэтому я вернусь к записям и продолжу работать с ними — обновлять свежими данными. Думаю, другие гонщики делают то же самое. Чем выше ты поднимаешься, тем больше ты стараешься найти любое преимущество — даже самое малое.

Ездить быстро ты можешь только на трассе

Я езжу на «Мустанге», но на дорогах общего пользования я не особенно быстр. Мне хватает эмоций на трассе, и на дороге я за ними не гонюсь. Кроме того, если ты ездишь на «Форде» и попадёшься на превышении, штрафы сначала отправят «Форду». Они узнают о твоём нарушении ещё до того, как ты получишь штраф. Так что тебе в любом случае не хочется делать за рулём ничего плохого.