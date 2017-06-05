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«Шелковый путь». Это название знакомо нам со школьной скамьи, когда учителя истории рассказывали о караванной дороге, впервые связавшей Европу и Азию.

Более чем две тысячи лет назад караваны, груженые шелком, уходили из древней столицы Китая, города Сиань, и направлялись на запад. Сейчас основным товаром, отправляемым из Китая в Европу, уже давно является не шелк. Доставка идет либо по морю, либо по воздуху. Но путь жив.

«Шелковый путь» — это один из самых протяженных и по мнению многих гонщиков — самый сложный ралли-рейд на планете. Вместо караванов с запада на восток несутся грузовики и внедорожники, пытаясь на финише показать лучшее время.

В 2017 году пройдет седьмое издание ралли-рейда, которое вернет «Шелковый путь» к истокам: финишем впервые была выбрана именно древняя столица Китая — город Сиань.

Первое издание: из Казани в Ашхабад.

Начиналось все в 2009 году, когда по инициативе правительств России, Казахстана и Туркменистана состоялся первый «Шелковый путь». Гонка соединила между собой Казань и Ашхабад, протянувшись на 4 628 километров. В ралли-рейде приняли участие лучшие гонщики планеты.

Среди внедорожников равных не было команде Volkswagen, гонщики которой и определяли сильнейшего. В итоге свою первую победу в ралли-рейдах одержал испанец Карлос Сайнс, позже ставший победителем и на «Дакаре». Несмотря на участие в гонках лучших представителей грузового зачета из команд Iveco и Tatra, Жерара Де Роя и Алеша Лопрайса, на родных трассах равных не было КАМАЗам. Победил Фирдаус Кабиров, действующий чемпион «Дакара», оставивший позади себя легендарного Владимира Чагина.

Второе издание: из Санкт-Петербурга в Красную Поляну.

Год спустя «Шелковый путь» проходил исключительно по территории России, как впрочем, и три последующих года. Путь пролегал из Санкт-Петербурга в Красную поляну. Место финиша было выбрано не случайно. За год до этого Россия получила право проведения зимних Олимпийских игр в Сочи и гонка была посвящена именно этому.

Состав участников был не менее именитым, чем год назад. Среди внедорожников вновь сильнейшим стал Карлос Сайнс, лишь немного опередивший своего партнера по команде Насера Аль-Аттия на финише. В зачете грузовиков не смог выйти на старт получивший травму Жерар Де Рой. Но его команда была представлена, хоть и заняла лишь десятую строчку. Чех Лопрайс победить не смог, а титул между собой разыграли пилоты команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, Владимир Чагин и Фирдаус Кабиров, финишировавшие в этом же порядке.

За восемь дней участники преодолели 4 859 километров. Путь проходил по девяти российским регионам: Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Липецкой, Волгоградской и Астраханской областям, проехав в Калмыкии и Адыгее и завершившись на юге Краснодарского края.

Третье издание: из Москвы в Сочи.

Годом позже «Шелковый путь» вновь должен был финишировать в Сочи. Однако старт команды брали уже из столицы России — Москвы. За семь этапов гонщики должны были проехать 3 940 километров. Но получилось — чуть больше трех с половиной тысяч. Остаток прошел по обычным трассам — без спецучастка.

Виной всему стали проливные дожди и выход рек из своих берегов. По спецучастку ехать было невозможно. Вместо бездорожья гонщики вынуждены были, соблюдая все правила дорожного движения, продвигаться про лиазону. Понятное дело, что обогнать кого-то было практически невозможно.

Победителя, можно сказать, объявили по итогам шести этапов. По времени в зачете грузовиков вновь выиграл Кабиров, однако за превышение скорости на спецучастке с его команды судьи сняли целый час, что подарило первую строчку заждавшемуся этого Лопрайсу. Среди внедорожников тоже был новый победитель — поляк Кшиштов Холовшиц на BMW.

Четвертое издание: из Москвы в Геленджик.

В 2012 году ралли-рейд «Шелковый путь» во второй раз подряд стартовал на Красной площади в Москве. Гонщики вновь брали путь на юг — на этот раз в Геленджик. Шесть этапов уместили в себя 3 859 километров. Однако гонка вновь осталась без последнего этапа. На этот раз даже по лиазону ехать не стали.

Вновь дожди — вновь наводнение. Только на этот раз стихия была более разрушительна. Ехать из Майкопа в Геленджик было практически невозможно. Победитель был назван по итогам пяти этапов. В классе внедорожников сильнейшим оказался Борис Гадасин из команды G-Force, а в грузовиках пальму первенства себе вернули гонщики команды «КАМАЗ-мастер». Из российских экипажей быстрее других приехал Айрат Мардеев, обогнавший лидировавшего на протяжении всего пути Эдуарда Николаева. Вторым шел Лопрайс, но, как и Николаев, он застрял в грязи и на последнем этапе потерял слишком много времени.

Пятое издание: из Москвы в Астрахань.

В 2013 году до Сочи гонку добираться уже не планировала. Во-первых, организаторы не хотели ставить последние этапы под угрозу очередного срыва. Во-вторых, в Сочи шли последние приготовления к Олимпиаде — стройка была в самом разгаре. В-третьих, увеличение протяженности пути по Калмыкии позволило насытить гонку великолепными пустынными песчаными этапами.

В этих сложных условиях, которые обожают гонщики из КАМАЗа, им не было равных. Но без неожиданностей на 3 995 километрах пути не обошлось. Победителем на удивление стал молодой Дмитрий Сотников, который стартовал на «быстрой техничке» — гоночном автомобиле, груженом запасными частями для помощи остальным экипажам команды. По ходу гонки он смог показать лучшее время, после чего тяжеленные запчасти перекинули на другой экипаж. В зачете внедорожников победу праздновал француз Жан-Луи Шлессер из команды Sonangol.

Шестое издание: из Москвы в Пекин.

Следующего старта любителям «Шелкового пути», как среди гонщиков, так и среди болельщиков, пришлось дать долгих три года. Гонка в 2014 и 2015 годах была отменена. Но ожидание того стоило.

В 2016 году «Шелковый путь» вернулся в международном статусе. Идею проведения грандиозного ралли-марафона поддержали правительства трех стран: России, Казахстана и Китая, обеспечив небывалый трансконтинентальный маршрут — из Москвы в Пекин. 15 этапов растянулись на 10 735 километров пути, а гонка по мнению многих превзошла по зрелищности и сложности легендарный «Дакар».

В зачете грузовиков победа вновь досталась команде «КАМАЗ-Мастер». Второй раз успех праздновал Айрат Мардеев. В зачете внедорожников борьба обострилась с приходом заводской команды Peugeot. Французы же оказались сильнейшими — первое место занял за три года до этого пересевший с мотоцикла за баранку внедорожника Сириль Депре — его первая серьезная победа. Самый титулованный участник ралли-рейдов Стефан Петрансель долго лидировал, но перед самым финишем попал в аварию и откатился во второй десяток.

Седьмое издание: из Москвы в Сиань.

В этом году организаторы обещают не менее захватывающую и сложную трассу. А мы обещаем вам умопомрачительную борьбу. Свое участие в гонке подтвердила и команда Peugeot, и Toyota с Аль-Аттия во главе и многие другие звезды класса внедорожников.

В грузовом зачете победу у российской команды «КАМАЗ-мастер» постарается отобрать известный соперник Жерар Де Рой, который привезет на дистанцию обновленный автомобиль и будет преподносить сюрпризы. Не стоит забывать и про Лопрайса. Он — единственный, кто знает, как побеждать в этом ралли-рейде.