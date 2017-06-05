Назад к истокам — как 2000 лет назад. История ралли-рейда «Шелковый путь»
В 2017 году седьмое издание
ралли-рейда финиширует в древней столице Китая — Сиане.
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«Шелковый путь». Это название знакомо нам со школьной скамьи, когда учителя истории рассказывали о караванной дороге, впервые связавшей Европу и Азию.
Более чем две тысячи лет назад караваны, груженые шелком, уходили из древней столицы Китая, города Сиань, и направлялись на запад. Сейчас основным товаром, отправляемым из Китая в Европу, уже давно является не шелк. Доставка идет либо по морю, либо по воздуху. Но путь жив.
«Шелковый путь» — это один из самых протяженных и по мнению многих гонщиков — самый сложный
В 2017 году пройдет седьмое издание
Первое издание: из Казани в Ашхабад.
Начиналось все в 2009 году, когда по инициативе правительств России, Казахстана и Туркменистана состоялся первый «Шелковый путь». Гонка соединила между собой Казань и Ашхабад, протянувшись на 4 628 километров. В
Среди внедорожников равных не было команде Volkswagen, гонщики которой и определяли сильнейшего. В итоге свою первую победу в
Второе издание: из
Год спустя «Шелковый путь» проходил исключительно по территории России, как впрочем, и три последующих года. Путь пролегал из
Состав участников был не менее именитым, чем год назад. Среди внедорожников вновь сильнейшим стал Карлос Сайнс, лишь немного опередивший своего партнера по команде Насера
За восемь дней участники преодолели 4 859 километров. Путь проходил по девяти российским регионам: Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Липецкой, Волгоградской и Астраханской областям, проехав в Калмыкии и Адыгее и завершившись на юге Краснодарского края.
Третье издание: из Москвы в Сочи.
Годом позже «Шелковый путь» вновь должен был финишировать в Сочи. Однако старт команды брали уже из столицы России — Москвы. За семь этапов гонщики должны были проехать 3 940 километров. Но получилось — чуть больше трех с половиной тысяч. Остаток прошел по обычным трассам — без спецучастка.
Виной всему стали проливные дожди и выход рек из своих берегов. По спецучастку ехать было невозможно. Вместо бездорожья гонщики вынуждены были, соблюдая все правила дорожного движения, продвигаться про лиазону. Понятное дело, что обогнать
Победителя, можно сказать, объявили по итогам шести этапов. По времени в зачете грузовиков вновь выиграл Кабиров, однако за превышение скорости на спецучастке с его команды судьи сняли целый час, что подарило первую строчку заждавшемуся этого Лопрайсу. Среди внедорожников тоже был новый победитель — поляк Кшиштов Холовшиц на BMW.
Четвертое издание: из Москвы в Геленджик.
В 2012 году
Вновь дожди — вновь наводнение. Только на этот раз стихия была более разрушительна. Ехать из Майкопа в Геленджик было практически невозможно. Победитель был назван по итогам пяти этапов. В классе внедорожников сильнейшим оказался Борис Гадасин из команды
Пятое издание: из Москвы в Астрахань.
В 2013 году до Сочи гонку добираться уже не планировала.
В этих сложных условиях, которые обожают гонщики из КАМАЗа, им не было равных. Но без неожиданностей на 3 995 километрах пути не обошлось. Победителем на удивление стал молодой Дмитрий Сотников, который стартовал на «быстрой техничке» — гоночном автомобиле, груженом запасными частями для помощи остальным экипажам команды. По ходу гонки он смог показать лучшее время, после чего тяжеленные запчасти перекинули на другой экипаж. В зачете внедорожников победу праздновал француз
Шестое издание: из Москвы в Пекин.
Следующего старта любителям «Шелкового пути», как среди гонщиков, так и среди болельщиков, пришлось дать долгих три года. Гонка в 2014 и 2015 годах была отменена. Но ожидание того стоило.
В 2016 году «Шелковый путь» вернулся в международном статусе. Идею проведения грандиозного
В зачете грузовиков победа вновь досталась команде «КАМАЗ-Мастер». Второй раз успех праздновал Айрат Мардеев. В зачете внедорожников борьба обострилась с приходом заводской команды Peugeot. Французы же оказались сильнейшими — первое место занял за три года до этого пересевший с мотоцикла за баранку внедорожника Сириль Депре — его первая серьезная победа. Самый титулованный участник
Седьмое издание: из Москвы в Сиань.
В этом году организаторы обещают не менее захватывающую и сложную трассу. А мы обещаем вам умопомрачительную борьбу. Свое участие в гонке подтвердила и команда Peugeot, и Toyota с
В грузовом зачете победу у российской команды «КАМАЗ-мастер» постарается отобрать известный соперник Жерар Де Рой, который привезет на дистанцию обновленный автомобиль и будет преподносить сюрпризы. Не стоит забывать и про Лопрайса. Он — единственный, кто знает, как побеждать в этом
Так что на 14-ти этапах по трем странам в двух частях света нас ждет почти 10 тысяч зубодробительных километров пути, обещающих стать сложнейшим
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