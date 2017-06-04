Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/29973328/
4 июня 2017, 12:23 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Хинчклифф и Рейхол ответили на критику Хэмилтона

Пилоты IndyCar Грэм Рейхол и Джеймс Хинчклифф отреагировали на критическое заявление Льюиса Хэмилтона, которое тот позволил себе после выступления Фернандо Алонсо на гонке «500 миль Индианаполиса».

Британский гонщик Формулы-1 дал понять, что хорошие результата испанца в борьбе с пилотами проводящими там целый сезон, говорит о низком уровне серии.

«Смешно слушать его рассуждения о нашем спорте, ведь в своём чемпионате он борется лишь с тремя болидами», — приводит слова Хинчклиффа Indystar.

«Когда я увидел комментарий Хэмилтона, то у меня ушло много сил, чтобы сдержать себя и не сказать ничего лишнего. На протяжении всей его карьеры в Формуле-1 он каждый сезон борется с двумя, максимум с четырьмя пилотами. У нас в IndyCar в этом сезоне было 7 гонок и 7 разных победителей. Такого нет ни в одной серии автоспорта, так что не важно, кто и что говорит, у нас отличный чемпионат.

Я не могу представить себе, каково это, садится за руль болида, и понимать, что для победы тебе нужно просто быть лучше своего напарника по команде, — завершил Рейхол.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото