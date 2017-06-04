Хинчклифф и Рейхол ответили на критику Хэмилтона

Британский гонщик Формулы-1 дал понять, что хорошие результата испанца в борьбе с пилотами проводящими там целый сезон, говорит о низком уровне серии.

«Смешно слушать его рассуждения о нашем спорте, ведь в своём чемпионате он борется лишь с тремя болидами», — приводит слова Хинчклиффа Indystar.

«Когда я увидел комментарий Хэмилтона, то у меня ушло много сил, чтобы сдержать себя и не сказать ничего лишнего. На протяжении всей его карьеры в Формуле-1 он каждый сезон борется с двумя, максимум с четырьмя пилотами. У нас в IndyCar в этом сезоне было 7 гонок и 7 разных победителей. Такого нет ни в одной серии автоспорта, так что не важно, кто и что говорит, у нас отличный чемпионат.

Я не могу представить себе, каково это, садится за руль болида, и понимать, что для победы тебе нужно просто быть лучше своего напарника по команде, — завершил Рейхол.