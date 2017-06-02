«Ниссан» может заменить «Рено» в Формуле-E

В частности, на данном этапе переговоров речь идёт о Формуле-Е. По сообщению Autosport, представители альянса рассматривают вариант, при котором «Рено» передаст свою лицензию в Формуле-E «Ниссану».

Отказавшись от участия в электроформуле, «Рено» сэкономит € 10 млн. Кроме того, подобное решение значительно поможет «Ниссану», который наконец получит собственную гоночную программу. Её запуск в Формуле-Е можно будет начать уже со следующего чемпионата.