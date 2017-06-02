«Ниссан» может заменить «Рено» в Формуле-E
Один из крупнейших альянсов «Рено-Ниссан» приступил к разработке концепции, которая позволит оптимизировать выступление этих брендов в автоспорте.
В частности, на данном этапе переговоров речь идёт о
Отказавшись от участия в электроформуле, «Рено» сэкономит € 10 млн. Кроме того, подобное решение значительно поможет «Ниссану», который наконец получит собственную гоночную программу. Её запуск в
На сегодняшний день «Рено» возглавляет зачёт чемпионата
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