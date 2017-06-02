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2 июня 2017, 0:07 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«Ниссан» может заменить «Рено» в Формуле-E

Один из крупнейших альянсов «Рено-Ниссан» приступил к разработке концепции, которая позволит оптимизировать выступление этих брендов в автоспорте.

В частности, на данном этапе переговоров речь идёт о Формуле-Е. По сообщению Autosport, представители альянса рассматривают вариант, при котором «Рено» передаст свою лицензию в Формуле-E «Ниссану».

Отказавшись от участия в электроформуле, «Рено» сэкономит € 10 млн. Кроме того, подобное решение значительно поможет «Ниссану», который наконец получит собственную гоночную программу. Её запуск в Формуле-Е можно будет начать уже со следующего чемпионата.

На сегодняшний день «Рено» возглавляет зачёт чемпионата Формулы-Е, а пилот команды Себастьен Буэми выиграл уже четыре этапа в текущем сезоне.
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