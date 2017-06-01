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1 июня 2017, 20:11 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алонсо: Расскажу парням из Ф-1, сколько платят на «Инди 500», и они приедут

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо считает, что размер призовых на гонке «500 миль Индианаполиса» может привлечь больше пилотов из «Королевских гонок».

Двукратный чемпион Формулы-1 <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> считает что размер призовых на гонке 500 миль Индианаполиса может привлечь больше пилотов из Королевских гонок. Увеличить
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«Я расскажу об этом парням из Формулы-1. Они тут по-настоящему хорошо платят, думаю, скоро приедет больше парней из Ф-1», — приводит слова Алонсо RTL.

Алонсо не смог добраться до финиша «Инди 500», стал пятым в квалификации и получил приз лучшему новичку гонки. За всё это ему досталось $ 300 тыс. призовых. Победитель гонки Такума Сато получил $ 2,5 млн.
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