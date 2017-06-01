Алонсо: Расскажу парням из Ф-1, сколько платят на «Инди 500», и они приедут
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо считает, что размер призовых на гонке «500 миль Индианаполиса» может привлечь больше пилотов из «Королевских гонок».
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«Я расскажу об этом парням из Формулы-1. Они тут
Алонсо не смог добраться до финиша «Инди 500», стал пятым в квалификации и получил приз лучшему новичку гонки. За всё это ему досталось $ 300 тыс. призовых. Победитель гонки Такума Сато получил $ 2,5 млн.
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