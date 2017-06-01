Алонсо: Расскажу парням из Ф-1, сколько платят на «Инди 500», и они приедут

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«Я расскажу об этом парням из Формулы-1. Они тут по-настоящему хорошо платят, думаю, скоро приедет больше парней из Ф-1», — приводит слова Алонсо RTL.

Алонсо не смог добраться до финиша «Инди 500», стал пятым в квалификации и получил приз лучшему новичку гонки. За всё это ему досталось $ 300 тыс. призовых. Победитель гонки Такума Сато получил $ 2,5 млн.