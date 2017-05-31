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31 мая 2017, 15:25 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Чемпион «Дакара» Карякин пропустит «Шелковый путь» из-за отсутствия финансирования

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский гонщик Сергей Карякин, победитель ралли-марафона «Дакар"-2017 в зачете квадроциклов, заявил агентству «Р-Спорт», что из-за отсутствия финансирования вынужден пропустить «Шелковый путь"-2017, а участие в «Дакаре"-2018 находится под большим вопросом.

<em>МОСКВА 31 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em>Российский гонщик Сергей <span class=error>Карякин</span> победитель <nobr>ралли-марафона</nobr> Дакар'-2017 в зачете квадроциклов заявил агентству Р-Спорт что <nobr>из-за </nobr>отсутствия финансирования вынужден пропустить Шелковый путь'-2017 а участие в Дакаре'-2018 находится под большим вопросом. Увеличить
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Карякин в январе впервые в карьере стал победителем «Дакара», проходившего по территории Парагвая, Боливии и Аргентины, в зачете квадроциклов. Он стал первым российским квадроциклистом, добившимся подобного результата.

«К сожалению, я не нашел ни поддержки, ни спонсоров, поэтому вынужден пропустить эту гонку («Шелковый путь»). Были переговоры со спонсорами, но подтверждения я не получил. Что касается «Дакара"-2018, то в середине июля будет последний срок подачи заявок, если ничего не изменится, то не поеду. Не так много времени осталось, на самом деле», — заявил Карякин по телефону.
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