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30 мая 2017, 16:12 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников будет тест-пилотом обновленного грузовика

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников будет тест-пилотом новой версии грузовика с обновленным двигателем, который примет участие в ралли-марафоне «Шелковый путь» 2017 года, заявил руководитель команды Владимир Чагин.

Ранее действующий чемпион ралли-марафона «Шелковый путь» Айрат Мардеев в интервью агентству «Р-Спорт» заявил, что «КАМАЗ-мастер» летом презентует грузовик с новым двигателем, разработанным по требованию регламента «Дакара», согласно которому с сезона-2019 будет запрещено использовать двигатели объемом больше 13 литров.

«Одна из новинок — это автомобиль с двигателем объемом 13 литров, рядный, шестицилиндровый. Такой двигатель на бескапотную машину мы еще не ставили, это первый опыт. Эта работа нами уже 2 года ведется, и мы подходим к ее финалу. Тест-пилотом на этом автомобиле будет Дмитрий Сотников. Штурман его экипажа, Руслан Ахмадеев, одновременно и инженер — конструктор участка подготовки двигателя, это его профиль. И по этим соображениям именно этому экипажу был передан автомобиль для тестирования», — приводит слова Чагина пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Также Чагин отметил, что перед командой на «Шелковый путь"-2017 ставится задача попасть на подиум. «На ралли «Шелковый путь» перед командой «КАМАЗ-мастер» ставится понятная цель. Команду ждут на подиуме в Сиане. Ребята к этому готовятся. Все для этого сделают, приложат все усилия», — отметил руководитель.

Ралли-рейд «Шелковый путь"-2017 торжественно стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань, гонщикам предстоит проехать 14 этапов.
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