Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников будет тест-пилотом обновленного грузовика
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников будет тест-пилотом новой версии грузовика с обновленным двигателем, который примет участие в ралли-марафоне «Шелковый путь» 2017 года, заявил руководитель команды Владимир Чагин.
Ранее действующий чемпион
«Одна из новинок — это автомобиль с двигателем объемом 13 литров, рядный, шестицилиндровый. Такой двигатель на бескапотную машину мы еще не ставили, это первый опыт. Эта работа нами уже 2 года ведется, и мы подходим к ее финалу.
Также Чагин отметил, что перед командой на «Шелковый путь"-2017 ставится задача попасть на подиум. «На ралли «Шелковый путь» перед командой «КАМАЗ-мастер» ставится понятная цель. Команду ждут на подиуме в Сиане. Ребята к этому готовятся. Все для этого сделают, приложат все усилия», — отметил руководитель.
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