Чагин: Новый двигатель повлёк за собой изменения во внешнем виде «КАМАЗа»

«Одна из новинок — это новый автомобиль с двигателем объёмом 13 литров, рядный, шестицилиндровый. Такой двигатель на бескапотную машину мы ещё не ставили, это первый опыт. Это делается для того, чтобы соответствовать регламенту, который будет действовать на «Дакаре» с 2018 года. Эта работа нами уже 2 года ведётся, и мы подходим к её финалу. Установка такого двигателя повлекла за собой большие изменения и в конструкции автомобиля, и во внешнем виде. Вы увидите, кабина стала немного выше, сместилась вперёд. Изменятся, конечно, и ездовые качества машины. Не только положение мотора и кабины в машине новые, всегда у конструкторов нашей команды в голове есть идеи, те, которые реализуются сегодня, те, которые на полочке лежат на завтра, на послезавтра… И вот в этой машине все эти задумки, которые у нас копились, реализованы. Тест-пилотом на этом автомобиле будет Дмитрий Сотников. Штурман его экипажа, Руслан Ахмадеев, одновременно и инженер — конструктор участка подготовки двигателя, это его профиль. И по этим соображениям, именно этому экипажу был передан автомобиль для тестирования.

По ездовым качествам машины пока сложно говорить, машина делает буквально первые шаги. Автомобиль обладает огромным количеством настроек. Это как купить в магазине фортепьяно или гитару: инструмент красивый, но ещё не звучит, нужно долгое время, чтобы настроить, чтобы получилась настоящая мелодия. То же самое и автомобиль. Много настроек двигателя, подвеска, которые нужно крутить, настраивать, чтобы машина при полёте приземлялась как кошка, не отскакивала, не отпрыгивала, чтобы она «облизывала» дорогу. И таких настроек в автомобиле очень много. К финалу подошла работа по проектированию, по изготовлению, сейчас начался период испытаний, пока впечатления очень хорошие и у пилота, и у экипажа. Но поделится ими можно всё-таки спустя какое-то время. Лучший итог испытаний — это положение в таблице соревнований. Будем надеяться, что наша новая машина порадует в ближайшее время и команду, и наших болельщиков.