Чагин: Новый двигатель повлёк за собой изменения во внешнем виде «КАМАЗа»
Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин рассказал, какие новинки команда подготовила и намеревается испытать в ближайшее время на тренировочных сборах в Астрахани, где будет готовиться к грядущему
ралли-рейду «Шёлковый путь».
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«Одна из новинок — это новый автомобиль с двигателем объёмом 13 литров, рядный, шестицилиндровый. Такой двигатель на бескапотную машину мы ещё не ставили, это первый опыт. Это делается для того, чтобы соответствовать регламенту, который будет действовать на «Дакаре» с 2018 года. Эта работа нами уже 2 года ведётся, и мы подходим к её финалу. Установка такого двигателя повлекла за собой большие изменения и в конструкции автомобиля, и во внешнем виде. Вы увидите, кабина стала немного выше, сместилась вперёд. Изменятся, конечно, и ездовые качества машины. Не только положение мотора и кабины в машине новые, всегда у конструкторов нашей команды в голове есть идеи, те, которые реализуются сегодня, те, которые на полочке лежат на завтра, на послезавтра… И вот в этой машине все эти задумки, которые у нас копились, реализованы.
По ездовым качествам машины пока сложно говорить, машина делает буквально первые шаги. Автомобиль обладает огромным количеством настроек. Это как купить в магазине фортепьяно или гитару: инструмент красивый, но ещё не звучит, нужно долгое время, чтобы настроить, чтобы получилась настоящая мелодия. То же самое и автомобиль. Много настроек двигателя, подвеска, которые нужно крутить, настраивать, чтобы машина при полёте приземлялась как кошка, не отскакивала, не отпрыгивала, чтобы она «облизывала» дорогу. И таких настроек в автомобиле очень много. К финалу подошла работа по проектированию, по изготовлению, сейчас начался период испытаний, пока впечатления очень хорошие и у пилота, и у экипажа. Но поделится ими можно
Мы отправляемся на тренировочные сборы в Астрахань, и затем команда примет участие в этапе чемпионата России в Волгограде. Правда, на баху «Волгоград» эта машина не заявлена, здесь будут участвовать два автомобиля: Айрата Мардеева и Антона Шибалова, — приводит слова Чагина
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