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30 мая 2017, 11:25 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алонсо признан новичком года по итогам «Индианаполиса 500»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо удостоен награды «Новичок года» от организаторов гонки «Индианаполис 500», входящей в американский чемпионат IndyCar, сообщает Pitpass.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> удостоен награды Новичок года от организаторов гонки Индианаполис 500 входящей в американский чемпионат IndyCar сообщает Pitpass. Увеличить
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Ради участия в «Инди 500» испанец пропустил Гран-при Монако.

Алонсо лидировал на протяжении большей части гонки «Индианаполис 500», однако сошёл с дистанции из-за отказа мотора «Хонда» на машине Andretti Autosport, за которую он выступал. Помимо звания «Новичок года», испанский гонщик за своё выступление в Индианаполисе получил $ 305 000.
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