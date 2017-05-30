Алонсо признан новичком года по итогам «Индианаполиса 500»
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо удостоен награды «Новичок года» от организаторов гонки «Индианаполис 500», входящей в американский чемпионат IndyCar, сообщает Pitpass.
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Ради участия в «Инди 500» испанец пропустил
Алонсо лидировал на протяжении большей части гонки «Индианаполис 500», однако сошёл с дистанции
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