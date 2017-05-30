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30 мая 2017, 10:44 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Власти Ленобласти предложили построить гоночную трассу в Ломоносовском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Строительство гоночной трассы в Приозерском районе Ленинградской области может негативно сказаться на экологии данной территории, поэтому лучше перенести проект в Ломоносовский район. Такое мнение высказал ТАСС губернатор региона Александр Дрозденко.

«Лично для меня строительство трассы в Приозерском районе на базе “Игоры” — не самое лучшее место. Это все-таки экологически чистое место, а гоночная трасса предполагает тренировочные заезды и многое другое. Для меня было лучше устроить трассу в Ломоносовском районе, где мы в свое время резервировали территорию до того, как появился проект в Сочи», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о начале строительства гоночной трассы мирового уровня в Ленинградской области по проекту немецкого архитектора Германа Тильке. Детали проекта стоимостью несколько миллиардов рублей инвестором не раскрывались.
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