Власти Ленобласти предложили построить гоночную трассу в Ломоносовском районе
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Строительство гоночной трассы в Приозерском районе Ленинградской области может негативно сказаться на экологии данной территории, поэтому лучше перенести проект в Ломоносовский район. Такое мнение высказал ТАСС губернатор региона Александр Дрозденко.
«Лично для меня строительство трассы в Приозерском районе на базе “Игоры” — не самое лучшее место. Это
Ранее в СМИ появилась информация о начале строительства гоночной трассы мирового уровня в Ленинградской области по проекту немецкого архитектора Германа Тильке. Детали проекта стоимостью несколько миллиардов рублей инвестором не раскрывались.
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