Город — Нижний, дрифт — высший. Как прошёл второй этап RDS-2017
В Нижнем Новгороде прошёл второй этап Российской дрифт серии. Сходы лидеров, 99 баллов из 100 и яркая борьба в финале — в итогах этапа.
«Нижегородское кольцо» встретило российскую серию дрифта хмурым небом и редкими каплями дождя. Пока зрители не спеша подтягивались на первый день заездов, пилоты тренировались и получали указания от судей. Пятничные брифинги шли в меру эмоционально — судьи объясняли гонщикам, как улучшить их круги, а в пример парной езды поставили братьев Георгия и Владимира Чивчянов. «Если все так проедут парные заезды, будет классное шоу», — наставляли судьи гонщиков. Перед квалификацией же основная похвала досталась Павлу Бусыгину — строгий Федерико Шерифо даже не нашёл, в чём его упрекнуть.
В перерывах между сессиями зрителей ждали другие развлечения — например
Правда, больших целей дебютантка серии перед собой не ставила. «Моя цель — побороть себя. О попаданиях на подиум говорить нет смысла», — призналась она. А вот один из лидеров серии Никита Шиков был куда более амбициозен. «Я планирую очень круто выступить», — заверил он после брифинга в преддверии квалификации.
К старту квалификационных заездов выглянуло солнце, но не над всеми: победитель этапа на Moscow Raceway и лидер чемпионата Аркадий Цареградцев сменил кабину на зрительскую трибуну
Тренировки не прошли даром — в квалификации пилоты показали несколько выдающихся результатов. Титулованный Георгий «Гоча» Чивчян собрал 98 баллов (из 100 возможных!) и наверняка выиграл бы, если бы не феноменальный проезд Бусыгина — 99 баллов и победа. Из неожиданностей можно отметить не самый сильный результат Шикова, который не прошёл напрямую в топ-16.
В воскресенье погода осталась нестабильной — яркое солнце сменялось порывами ветра, дождь намекал на своё скорое появление, но разогретым дрифтерам уже ничто не могло помешать. Стадия топ-32 не преподнесла сюрпризов, кроме одного — вылета Шикова.
Перед решающими заездами у зрителей, которых в субботу собралось более двух тысяч, хватало развлечений: можно было помериться силой и получить приз, заглянуть под капот жёлтого «Ниссана Сильвия 15» Гочи Чивчяна или погонять на
Заезды топ-16 открыл лидер квалификации Павел Бусыгин, который уверенно обыграл Ивана Никулина. Пилот «Форвард Авто», впрочем, не стал унывать. «Навыки дрифта помогают мне чай в палатке заваривать», — со смехом ответил он на вопрос после заезда. В целом же сложенная по итогам квалификации сетка неизбежно вела к финальному столкновению двух лидеров этапа — Павла Бусыгина и Георгия Чивчяна. Проводя свои заезды на высочайшем уровне, они не встретили серьёзного сопротивления вплоть до полуфиналов.
На стадии топ-4 Гоче в соперники достался двукратный чемпион Украины Алексей Головня и его машина с мощностью почти в 1000 лошадиных сил. Киевлянин был хорош весь этап и в квалификации уступил Чивчяну меньше половины балла. Сильно он проехал и в полуфинале, однако небольших ошибок Алексею при проезде вторым номером хватило отработавшему без помарок Гоче для победы.
Во втором полуфинале Бусыгин схлестнулся с Дамиром Идиятулиным и его бирюзовой «Тойотой Альтеза» — пожалуй, самой красивой машиной серии. «Пока не появится машина, красивее моей, мне менять нечего», — заявил между заездами Дамир. Борьба здесь прошла так же, как в первой паре, — один был хорош, а другой ещё лучше. И финал Паши против Гочи из неизбежного стал реальным.
Но перед главным блюдом зрителей ждал восхитительный аперитив — заезды за третье место. Сверхмощный «Ниссан» Головни не смог задавить «Тойоту» Идиятулина своим рывком, а при проезде первым номером украинец ошибся, и, казалось, судьба третьего места была решена. Однако Алексею удалась большая редкость — он так отработал вторым номером, что сравнял счёт. «One more time», — разразились трибуны, требуя дополнительного заезда, и судьи с ними согласились. Пока на машинах меняли резину, благодарные зрители пустили «волну».
В повторных заездах машины соперников вновь были крайне близки, а ведущий даже отказался сразу назвать победителя. О своём третьем месте чуть позже заявил сам его обладатель — Алексей Головня. «Я думал, что ещё в первый раз выиграл. А когда узнал про One more time, подумал: «Блин, вот он крут», — смеясь сказал украинец.
Минутная пауза, и на трассу выехали финалисты. Сперва — для парада. «Мы с Пашкой уже не раз встречались, гоняли в финале, были у нас и перезаезды по несколько раз», — предрёк напряжённую борьбу Чивчян. Музыку выключили, ведущий иронично пообещал «с удовольствием заткнуться», зрители замерли в предвкушении… Оба финальных заезда прошли на высочайшем уровне, однако без помарок не обошлось — напряжение! Неподготовленному зрителю трудно было увидеть победную разницу между пилотами, однако синхронности и более резкие углы заноса решили исход борьбы в пользу Чивчяна.
«Я, честно говоря, не знаю, как можно лучше проехать», — сказал Бусыгин перед церемонией награждения. «Чувство незаконченности остаётся», — заметил он позже, вспоминая, что это не первое его поражение от Гочи.
Возможно, их борьба продолжится уже через 10 дней на этапе в Рязани. Предсказать ход борьбы в Российской
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