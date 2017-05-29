Алёшин: Механики просто заделали пробоину чёрным скотчем
Российский гонщик Михаил Алёшин, выступающий в IndyCar, прокомментировал эпизод, случившийся по ходу гонки «Индианаполис 500», когда механикам удалось за очень короткое время залатать на его болиде огромную пробоину, полученную после столкновения с другой машиной.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это была импровизация механиков под названием «обычный чёрный скотч». Быстро залепили пробоину, склеили скотчем большой кусок панели. Времени особо раздумывать не было. Но вот только мне это мало помогло, почти полтрассы этот кусок сзади болтался.
Самое обидное, что после этого столкновения на прямой не мог никого обогнать, потому что была нарушена аэродинамика. Ведь помимо боковины было сломано заднее аэродинамическое крыло. Признаюсь, я просто ждал, что в
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