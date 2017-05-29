Алёшин: Механики просто заделали пробоину чёрным скотчем

«Это была импровизация механиков под названием «обычный чёрный скотч». Быстро залепили пробоину, склеили скотчем большой кусок панели. Времени особо раздумывать не было. Но вот только мне это мало помогло, почти полтрассы этот кусок сзади болтался.

Самое обидное, что после этого столкновения на прямой не мог никого обогнать, потому что была нарушена аэродинамика. Ведь помимо боковины было сломано заднее аэродинамическое крыло. Признаюсь, я просто ждал, что в какой-то момент оно совсем оторвётся и тогда всё, гонка закончилась бы в том же самом месте. Это было бы очень неприятно, но, как видите, крыло не оторвалось, я жив-здоров, сижу, общаюсь с вами… Так что сегодня погрустим, а завтра начнётся новый день и подготовка к новой гонке в Детройте, — приводит слова Алёшина «Национальная служба новостей».