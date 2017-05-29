Алёшин: Алонсо перешёл предел в работе с двигателем

Испанский пилот лидировал почти всю гонку, однако сошёл из-за отказа техники.

«Он очень быстро ехал, но у него сломался мотор. Вот и всё. Нужно понимать, что есть определённая методика работы с моторами. Алонсо этот предел перешёл, вот и ответы на все ваши вопросы про скорость на трассе. Это техника, сломаться вообще может всё что угодно, но я, например, знал, что у меня с мотором всё будет хорошо, я чувствовал это», — цитирует Алёшина «Национальная служба новостей».