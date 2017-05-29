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29 мая 2017, 11:09 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алёшин: Алонсо перешёл предел в работе с двигателем

Российский гонщик Михаил Алёшин, выступающий в IndyCar, прокомментировал сход Фернандо Алонсо в гонке «Индианаполис 500» за 20 кругов до финиша.

Испанский пилот лидировал почти всю гонку, однако сошёл из-за отказа техники.

«Он очень быстро ехал, но у него сломался мотор. Вот и всё. Нужно понимать, что есть определённая методика работы с моторами. Алонсо этот предел перешёл, вот и ответы на все ваши вопросы про скорость на трассе. Это техника, сломаться вообще может всё что угодно, но я, например, знал, что у меня с мотором всё будет хорошо, я чувствовал это», — цитирует Алёшина «Национальная служба новостей».
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