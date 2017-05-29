Остин Диллон выиграл гонку NASCAR Cup в Шарлотт
В Шарлотт состоялась гонка NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Остин Диллон.
Вторым финишировал Кайл Буш, а замкнул тройку лидеров Мартин
NASCAR Cup. Шарлотт. 28 мая. Гонка.
1. Остин Диллон («Шевроле»).
2. Кайл Буш («Тойота»).
3. Мартин
4. Мэтт Кенсет («Тойота»).
5. Дэнни Хэмлин («Тойота»).
6. Курт Буш («Форд»).
7. Эрик Джонс («Тойота»).
8. Кевин Харвик («Форд»).
9. Райан Ньюман («Шевроле»).
10. Дэйл
….
17. Джимми Джонсон («Шевроле»).
25. Даника Патрик («Шевроле»).
NASCAR Cup. Личный зачёт.
1. Мартин
2. Кайл Ларсон — 486.
3. Брэд Кезеловски — 409.
4. Кевин Харвик — 388.
5. Кайл Буш — 386.
6. Джейми Макмюррей — 385.
7. Чейз Эллиотт — 362.
8. Джимми Джонсон — 359.
9. Клинт Бойер — 343.
10. Джоуи Логано — 336.
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