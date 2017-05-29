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29 мая 2017, 9:49 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Остин Диллон выиграл гонку NASCAR Cup в Шарлотт

В Шарлотт состоялась гонка NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Остин Диллон.

Вторым финишировал Кайл Буш, а замкнул тройку лидеров Мартин Труэкс-младший. По ходу гонки пошёл дождь, из-за которого пришлось взять паузу более чем на полтора часа, после чего гонка возобновилась.

NASCAR Cup. Шарлотт. 28 мая. Гонка.

1. Остин Диллон («Шевроле»).

2. Кайл Буш («Тойота»).

3. Мартин Труэкс-младший («Тойота»).

4. Мэтт Кенсет («Тойота»).

5. Дэнни Хэмлин («Тойота»).

6. Курт Буш («Форд»).

7. Эрик Джонс («Тойота»).

8. Кевин Харвик («Форд»).

9. Райан Ньюман («Шевроле»).

10. Дэйл Эрнхардт-младший («Шевроле»).

….

17. Джимми Джонсон («Шевроле»).

25. Даника Патрик («Шевроле»).

NASCAR Cup. Личный зачёт.

1. Мартин Труэкс-младший — 491.

2. Кайл Ларсон — 486.

3. Брэд Кезеловски — 409.

4. Кевин Харвик — 388.

5. Кайл Буш — 386.

6. Джейми Макмюррей — 385.

7. Чейз Эллиотт — 362.

8. Джимми Джонсон — 359.

9. Клинт Бойер — 343.

10. Джоуи Логано — 336.
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