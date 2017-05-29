Фернандо Алонсо заявил, что хотел бы снова принять участие в «500 миль Индианаполиса»

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В воскресенье Алонсо, представлявший «Хонду», впервые принял участие в новой для себя гонке, но сошел после 179 кругов. На вопрос журналиста ESPN о желании вернуться в Индианаполис и выиграть, Алонсо ответил, что определенно собирается это сделать.

«Очевидно, если я вернусь сюда, то уже буду знать, как всё устроено и работает. Поэтому моя адаптация безусловно будет легче. Посмотрим, что будет происходить в ближайшие годы. Мне нужно продолжать преследовать эту цель, ведь я еще не победил в Индианаполисе», — цитирует Алонсо ESPN.

Победу в воскресной гонке в Индианаполисе одержал бывший пилот «Формулы-1» японец Такума Сато.