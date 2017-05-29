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29 мая 2017, 9:18 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Фернандо Алонсо заявил, что хотел бы снова принять участие в «500 миль Индианаполиса»

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Пилот команды «Формулы-1» «Макларен» Фернандо Алонсо, впервые принявший участие в гонке «500 миль Индианаполиса», заявил, что хотел бы снова выступить на знаменитом овале в Индианаполисе.

<em>МОСКВА 29 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Пилот команды Формулы-1 <span class=error>Макларен</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> впервые принявший участие в гонке 500 миль Индианаполиса заявил что хотел бы снова выступить на знаменитом овале в Индианаполисе. Увеличить
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В воскресенье Алонсо, представлявший «Хонду», впервые принял участие в новой для себя гонке, но сошел после 179 кругов. На вопрос журналиста ESPN о желании вернуться в Индианаполис и выиграть, Алонсо ответил, что определенно собирается это сделать.

«Очевидно, если я вернусь сюда, то уже буду знать, как всё устроено и работает. Поэтому моя адаптация безусловно будет легче. Посмотрим, что будет происходить в ближайшие годы. Мне нужно продолжать преследовать эту цель, ведь я еще не победил в Индианаполисе», — цитирует Алонсо ESPN.

Победу в воскресной гонке в Индианаполисе одержал бывший пилот «Формулы-1» японец Такума Сато.
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Алонсо не смог финишировать в легендарной гонке «Инди 500»

Алонсо не смог финишировать в легендарной гонке «Инди 500»

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен» Фернандо Алонсо не добрался до финиша легендарной гонки «Инди 500», которая проходит в рамках шестого этапа американской серии Indycar.
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