Фернандо Алонсо заявил, что хотел бы снова принять участие в «500 миль Индианаполиса»
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Пилот команды «Формулы-1» «Макларен» Фернандо Алонсо, впервые принявший участие в гонке «500 миль Индианаполиса», заявил, что хотел бы снова выступить на знаменитом овале в Индианаполисе.
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В воскресенье Алонсо, представлявший «Хонду», впервые принял участие в новой для себя гонке, но сошел после 179 кругов. На вопрос журналиста ESPN о желании вернуться в Индианаполис и выиграть, Алонсо ответил, что определенно собирается это сделать.
«Очевидно, если я вернусь сюда, то уже буду знать, как всё устроено и работает. Поэтому моя адаптация безусловно будет легче. Посмотрим, что будет происходить в ближайшие годы. Мне нужно продолжать преследовать эту цель, ведь я еще не победил в Индианаполисе», — цитирует Алонсо ESPN.
Победу в воскресной гонке в Индианаполисе одержал бывший пилот «Формулы-1» японец Такума Сато.
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