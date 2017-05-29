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29 мая 2017, 0:00 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Алонсо не смог финишировать в легендарной гонке «Инди 500»

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен» Фернандо Алонсо не добрался до финиша легендарной гонки «Инди 500», которая проходит в рамках шестого этапа американской серии Indycar.

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За примерно 20 кругов до финиша на машине Алонсо загорелся мотор. До этого момента он всю гонку проводил в топ-10 и некоторое время даже лидировал.

Договоренность об участии Алонсо в «Инди 500» была достигнута между «Маклареном» и «Хондой», являющейся одним из двух поставщиков моторов в серии Indyсar. Ради этого испанец пропустил Гран-при Монако, который прошел в этот же день. Свое решение Алонсо мотивировал тем, что хочет выиграть «Тройную корону» автоспорта.

Чтобы завоевать «Тройную корону», гонщику за карьеру необходимо выиграть Гран-при Монако, «Инди 500» и «24 часа Ле-Мана». За всю историю это удавалось только одному гонщику — британцу Грэму Хиллу.

«Инди 500» считается одной из трех самых престижных гонок в автоспорте. В этом году она проходит в 101-й раз.
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