Алонсо не смог финишировать в легендарной гонке «Инди 500»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За примерно 20 кругов до финиша на машине Алонсо загорелся мотор. До этого момента он всю гонку проводил в топ-10 и некоторое время даже лидировал.

Договоренность об участии Алонсо в «Инди 500» была достигнута между «Маклареном» и «Хондой», являющейся одним из двух поставщиков моторов в серии Indyсar. Ради этого испанец пропустил Гран-при Монако, который прошел в этот же день. Свое решение Алонсо мотивировал тем, что хочет выиграть «Тройную корону» автоспорта.

справка Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку 17 июня на трассе "Сартэ" в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

Чтобы завоевать «Тройную корону», гонщику за карьеру необходимо выиграть Гран-при Монако, «Инди 500» и «24 часа Ле-Мана». За всю историю это удавалось только одному гонщику — британцу Грэму Хиллу.

«Инди 500» считается одной из трех самых престижных гонок в автоспорте. В этом году она проходит в 101-й раз.