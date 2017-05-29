Алонсо не смог финишировать в легендарной гонке «Инди 500»
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен» Фернандо Алонсо не добрался до финиша легендарной гонки «Инди 500», которая проходит в рамках шестого этапа американской серии Indycar.
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За примерно 20 кругов до финиша на машине Алонсо загорелся мотор. До этого момента он всю гонку проводил в топ-10 и некоторое время даже лидировал.
Договоренность об участии Алонсо в «Инди 500» была достигнута между «Маклареном» и «Хондой», являющейся одним из двух поставщиков моторов в серии Indyсar. Ради этого испанец пропустил
Чтобы завоевать «Тройную корону», гонщику за карьеру необходимо выиграть
«Инди 500» считается одной из трех самых престижных гонок в автоспорте. В этом году она проходит в 101-й раз.
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