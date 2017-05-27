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27 мая 2017, 14:38 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Бьорк — победитель первой гонки WTCC на Нюрбургринге

Тед Бьорк завоевал победу в первой гонке WTCC на трассе Нюрбургринг.

Второе место досталось Меди Беннани, тройку лидеров замкнул Роб Хафф.

Пилоты «Лады» Ян Эрлаше и Кевин Глисон показали 9-е и 12-е места соответственно.

WTCC. Нюрбургринг. Первая гонка.

1. Тед Бьорк (Polestar Cyan Racing) — 26:24,961
2. Меди Беннани (Sebastien Loeb Racing) +2,538
3. Роб Хафф (All-Inkl.com Munnich Motorsport) +3,096
4. Том Чилтон (Sebastien Loeb Racing) +3,732
5. Эстебан Геррьери (Campos Racing) +8,487
6. Ник Катсбург (Polestar Cyan Racing) +8,910
7. Норберт Мичелис (Honda Racing Team JAS) +16,496
8. Том Коронель (ROAL Motorsport) +16,796
9. Ян Эрлаше (RC Motorsport) +19,481
10. Джон Филиппи (Sebastien Loeb Racing) +22,889

12. Кевин Глисон (RC Motorsport) +24,118.
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