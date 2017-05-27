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Подведены официальные итоги ралли: победил Аль-Аттия Нассер из Катара, на втором месте поляк Якуб Пшегонски, на третьем — Арон Домзала также из Польши.

«Сегодня мы финишировали в последнем этапе ралли. Все очень хорошо прошло. Это был хороший драйв, отличные участки, трудные, тем приятнее победа», — сказал Аль-Аттия.

«Отличная гонка. Огромное спасибо организаторам, казахстанской федерации и всем остальным. Если с кубковой гонкой сравнивать, то уместно сравнить трассы в Мангистау с ралли Марокко: разные трассы, их характер, это скоростные грейдеры, степные и песчаные дороги. В любом случае, это был очень интересный набор трасс. Гонка оказалась длинной, это марафон. За 6 дней накатали почти 2 тысячи километров, это много. Как этап кубка мира эту гонку можно рекомендовать всем гонщикам. Мы сегодня почти не ехали, 27 раз останавливались, перезагружали двигатель, но главное в любой гонке — финишировать, мы эту задачу выполнили, мы на финише. В следующем году, если здесь будет гонка проводиться, мы обязательно приедем», — сказал участник ралли Павел Логинов.