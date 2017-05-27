«Пежо» покинет «Дакар» при изменении правил международных ралли-рейдов
Всемирный совет по автоспорту в июне может внести изменения в регламент проведения международных
ралли-рейдов.
В таком случае организаторы «Дакара» получат замечание о недопустимости создания преимуществ для полноприводных автомобилей, вроде «Пежо» 3008 DKR. В «Пежо» заявили, что покинут
«Если представленная комиссией концепция будет одобрена Всемирным советом и “Дакаром”, мы уйдём. Мы будем участвовать в “Дакаре” только с шансом на победу», — цитирует главу «Пежо» Бруно Фамина Autosport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter