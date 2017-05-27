Марио Андретти: Алонсо обязан быть в первой пятерке

«Думаю, если ошибок не будет, Алонсо обязан быть в первой пятерке. Он настроен на победу. Такой настрой должен быть у чемпиона в любой ситуации, ведь если ты начнёшь её анализировать — ты уже проиграл. Он пришел, чтобы сделать работу и получить максимальное удовлетворение. Честно говоря, у него все основания для уверенности. Я бы не удивился, если бы он стоял на поул-позишн, — цитирует Андретти Autosport.