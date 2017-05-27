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27 мая 2017, 10:24 | Авто/мото: Автоспорт | PROСПОРТ - Казахстан

Марио Андретти: Алонсо обязан быть в первой пятерке

Единственный в мире чемпион Формулы-1 и победитель «500 миль Индианаполиса» и «500 миль Дайтоны» Марио Андретти дал оценку Фернандо Алонсо.

«Думаю, если ошибок не будет, Алонсо обязан быть в первой пятерке. Он настроен на победу. Такой настрой должен быть у чемпиона в любой ситуации, ведь если ты начнёшь её анализировать — ты уже проиграл. Он пришел, чтобы сделать работу и получить максимальное удовлетворение. Честно говоря, у него все основания для уверенности. Я бы не удивился, если бы он стоял на поул-позишн, — цитирует Андретти Autosport.
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